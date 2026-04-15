La ópera prima de Eva Libertad se convierte en la primera producción española en lograr este prestigioso galardón otorgado por el Parlamento Europeo y la Academia del Cine Europeo.

El cine español continúa su racha triunfal en el escenario internacional. La película ‘Sorda’, dirigida por Eva Libertad, ha sido distinguida con el Premio del Público LUX 2026, convirtiéndose en la primera cinta de nuestro país en alzarse con este reconocimiento. El anuncio ha tenido lugar en una solemne ceremonia celebrada en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas.

La cinta, una emotiva exploración sobre la maternidad y la discapacidad, se ha impuesto en la votación final a otras cuatro destacadas producciones continentales: la iraní Un simple accidente, de Jafar Panahi; la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier; la francesa Love Me Tender, de Anna Cazenave; y la irlandesa Christy, de Brendan Canty.

Un alegato por la diversidad y la inclusión

Tras conocer el fallo, la directora Eva Libertad ha pronunciado un discurso centrado en la visibilidad del colectivo. «Pienso en mi hermana [Miriam Garlo, protagonista de la película] y en la comunidad europea de personas sordas. Espero que este premio ayude a promover más inclusión y políticas de accesibilidad», ha manifestado la cineasta, quien ha reivindicado que «el concepto de normalidad no existe: es la diversidad humana».

La película narra la historia de una mujer sorda (interpretada por Miriam Garlo) que afronta el reto de tener un bebé con su pareja oyente. El proyecto, que nació del cortometraje homónimo de 2021, ya fue reconocido en los Premios Goya con los galardones de mejor dirección novel y mejor guion adaptado para Libertad, además del premio a mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes.

El respaldo de la audiencia europea

El Premio del Público LUX destaca por su sistema de elección, en el que participan tanto los eurodiputados como los ciudadanos de la Unión Europea a través de una plataforma de votación. Organizado en colaboración con la Comisión Europea, Creative Europe MEDIA y la red Europa Cinemas, el galardón busca fomentar el diálogo y servir de nexo entre la política y el público.

Con este nuevo hito, ‘Sorda’ consolida una trayectoria impecable tras haber obtenido previamente la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y el Premio del Público en la sección Panorama de la Berlinale 2025. Actualmente, la película se encuentra disponible para el público español a través de la plataforma de streaming Movistar Plus+.

Además del reconocimiento cinematográfico, el premio está vinculado al Programa Jóvenes Talentos, una iniciativa que busca involucrar a nuevos profesionales del sector en la difusión de los valores europeos y el desarrollo del proyecto LUX.