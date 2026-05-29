Mediaset España ha dado a conocer las líneas maestras de su estrategia comercial y de contenidos de cara a los próximos meses y la temporada televisión 2026/2027. En un multitudinario doble evento celebrado en Madrid y Barcelona, la compañía ha desvelado una ambiciosa batería de 17 estrenos y regresos con los que Telecinco busca dinamizar su parrilla de programación. La propuesta del grupo de comunicación rompe con la tendencia conservadora de los últimos veranos e introduce una renovación profunda de sus tardes estivales, a la que se sumará el retorno de consolidadas franquicias de telerrealidad y nuevas apuestas de ficción de cara al próximo curso.

La principal novedad a corto plazo radica en la reconfiguración de la franja vespertina de lunes a viernes durante los meses de verano. Telecinco iniciará sus tardes con el lanzamiento de ‘Amor o lo que surja’, un nuevo formato de citas (dating show) que contará con Carlos Lozano como presentador. Este espacio compartirá franja con ‘De lunes a viernes’, la versión diaria del programa ‘De Viernes’ que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona. Ambos formatos harán tándem con una versión reducida de ‘El tiempo justo’ y con el concurso ‘¡Allá tú!’, completando una oferta a la espera de concretarse el futuro del nuevo concurso que incorporará ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’. Asimismo, la programación de fin de semana se reforzará en el periodo estival con el estreno de ‘El show de Paz’, espacio comandado por Paz Padilla.

De cara al horario de máxima audiencia (prime time), la cadena de Mediaset ha confirmado sus grandes apuestas de entretenimiento tanto para el verano como para el otoño. En el terreno de los grandes formatos de telerrealidad, se ha ratificado la producción de la tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’, que volverá a contar con Jorge Javier Vázquez en las labores de conducción. Con el inicio del curso otoñal, la parrilla recibirá el regreso de ‘Gran Hermano’ en su modalidad con celebridades, si bien la compañía no ha especificado todavía si la marca escogida será ‘GH VIP’ o ‘GH DÚO’.

La telerrealidad de parejas mantendrá un peso específico en los próximos meses. Telecinco ha asegurado la producción de la undécima edición de ‘La isla de las tentaciones’, que llegará tras la emisión consecutiva de dos temporadas en los últimos meses. A este formato se sumará ‘Honesty House’, un nuevo reality de parejas que estará presentado por Raquel Sánchez Silva, así como la segunda edición de ‘Casados a primera vista’, renovado tras los resultados de su primera entrega.

El catálogo de entretenimiento para el próximo curso se completa con propuestas de diversos géneros. En el ámbito del docu-reality, la cadena ya promociona ‘El camino de la verdad’, un formato presentado por Luján Argüelles donde diferentes parejas de padres e hijos recorrerán el Camino de Santiago. Por su parte, Carlos Sobera se pondrá al frente del concurso ‘Los 200: uno contra la masa’, mientras que la actriz y presentadora Ana Milán asumirá la conducción de ‘Asuntos propios’, un nuevo formato de testimonios (talk-show). La telerrealidad de aventuras también tendrá continuidad con las nuevas entregas de ‘Universo Calleja’, de la mano de Jesús Calleja.

Finalmente, el área de ficción de Telecinco experimentará un notable impulso con cinco proyectos definidos. A los estrenos ya en promoción de las series ‘Romi’ y ‘Ella, maldita alma’, se añadirán próximamente la producción ‘Maruxía. Vientos de honor’, la decimoquinta temporada de la comedia ‘La que se avecina’ y la serie de época ‘Sandokan’, proyecto que cuenta con el protagonismo del actor Can Yaman.