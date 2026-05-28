La serie diaria de época ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emite entre semana a las 15:45 horas, vive un momento de máxima tensión ante los últimos acontecimientos que afectan a sus protagonistas. El secuestro del pequeño Juanito va a determinar los hechos del episodio 570, que se emite este jueves, 28 de mayo, en la cadena principal de Atresmedia. Las dudas sobre los planes de Álvaro con el bebé y las repercusiones de sus actos centran la atención de una trama en la que se desencadenan consecuencias irreversibles para varios de los personajes principales de la producción.

Durante el episodio anterior de la ficción, emitido el miércoles, Begoña animó a Eduardo a dar un gran paso, mientras que Pablo exigió a Salva que dejase a Mabel. Por su parte, don Agustín tuvo un acto de caridad con Paula y Valentina mostró desconfianza en Andrés. En el entorno familiar, Fina hizo una sorprendente revelación a Digna. Sin embargo, el acontecimiento central se produjo cuando Álvaro decidió cambiar su plan en el último momento: mientras Begoña dormía, no solo se llevó las joyas, sino que también procedió a llevarse a Juanito.

Al despertar durante el nuevo capítulo de este jueves, Begoña descubrirá con desesperación que su bebé ha desaparecido. La ausencia del lactante activará de inmediato sus sospechas sobre el trabajo que realiza Beatriz en su condición de niñera. La situación del menor dará un giro inesperado debido a las acciones del entorno de los implicados, abriendo una incógnita sobre el destino del niño y las verdaderas pretensiones de Álvaro.

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La trama se complica de manera definitiva a causa de un impulso de Beatriz, el cual terminará en un desenlace fatal para Álvaro, truncando de forma abrupta los planes del captor. De manera paralela, la estabilidad de otros personajes se tambalea; Fina optará por sincerarse con Marta acerca de su enfermedad, revelando una realidad hasta ahora oculta, mientras que Pablo saldrá en defensa de Nieves frente a las acusaciones vertidas por don Agustín.

El capítulo de esta tarde de la producción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, entre otros intérpretes, registrará también el regreso de Tasio de su viaje a Dos Hermanas, generando expectación sobre si volverá acompañado por Carmen. Asimismo, la discreción en el entorno de la ficción se verá quebrada cuando Claudia se vaya de la lengua con un periodista. Los acontecimientos culminarán con una situación de extrema violencia en la cantina, un altercado que dejará a Mabel gravemente herida y que transformará el escenario de convivencia de la producción.