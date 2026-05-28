La tensión alcanza cotas máximas en el palacio de ‘La Promesa’, la serie diaria de época que La 1 de Televisión Española emite de lunes a viernes a las 18:35 horas. El nuevo capítulo de este jueves, 28 de mayo, correspondiente al episodio 844 del melodrama protagonizado por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano, estará marcado por la firme decisión del duque de llevarse a su hija Vera en contra de su voluntad, un movimiento que Alonso intentará frenar por todos los medios en las estancias de los marqueses de Luján.

Los acontecimientos recientes han dejado la situación en un punto crítico. En el capítulo anterior, emitido este miércoles, Teresa pidió a Pía que recapacitase sobre su actitud ante el riesgo de un despido que afectaría al cuidado de Dieguito, lo que llevó a la criada a tomar la determinación de escribir una carta a Curro para confesarle la verdad sobre el asesinato de Jana. Por su parte, Alonso explicó sin tapujos a Vera las acciones de su padre, logrando el compromiso de la joven para contar la verdad. En paralelo, Samuel informó a María sobre un contacto en el pueblo para aclarar el pasado de Carlo y Estefanía, mientras esta última apremiaba a Carlo por el dinero. La jornada previa también estuvo marcada por la indignación de Ciro ante el trato del duque a su esposa, la petición de Julieta de centrarse en recuperar la inversión, la discusión entre Martina y Jacobo escuchada por Adriano, y el temor de Santos ante la insistencia de Petra. Sin embargo, el detonante de la trama actual es el descubrimiento de Lorenzo, quien aseguró haber visto a Leocadia besándose con Cristóbal.

En el episodio de este jueves, el beso entre Leocadia y Cristóbal continuará trayendo cola. Ante la confrontación, Leocadia niega tajantemente haberse besado con Cristóbal, lo que empuja a Lorenzo de la Mata a llamar directamente al mayordomo para interrogarlo. A pesar de que el empleado también niega la mayor, el capitán está completamente convencido de lo que vio y las negativas de los dos amantes no van a confundirlo. Decidido a aprovechar su posición de poder, Lorenzo amenaza formalmente a la señora de Figueroa: o mete cizaña con don Lisandro o contará públicamente lo sucedido con Cristóbal. Durante esta jornada, Vera terminará enfrentándose cara a cara tanto al capitán como a Leocadia sin achantarse en ningún momento, una actitud que ofende profundamente a la señora de Figueroa y hace rabiar a Lorenzo.

Por otro lado, la investigación sobre el pasado en el pueblo da un vuelco importante. Samuel cuenta a María Fernández que ha descubierto que Estefanía y Carlo eran novios, una revelación que provoca el desmayo de la sirvienta por la impresión del impacto. Al mismo tiempo, en las cocinas del palacio, Simona y Candela reciben una carta de la madre de Vera en la que les pide explícitamente que protejan a su hija de su propio padre. La situación económica también se recrudece en el servicio, ya que Ciro insiste firmemente en que Manuel le pague de inmediato todo lo que perdió en la inversión.

En el sector de las dependencias privadas, Adriano informa a Jacobo y a Martina de que ya no necesita sus cuidados de manera definitiva. Esta firme decisión resulta extraña a ojos de la muchacha, pero Jacobo le pide que respete la postura adoptada por el joven. Mientras tanto, en el servicio se produce la confesión más esperada y temida: Santos confiesa finalmente a Petra su gran secreto y le revela que fue él quien mató a su madre, y no Ricardo. Tras la impactante declaración, el joven le pregunta directamente si tiene la intención de denunciarlo ante las autoridades.

El clímax del capítulo se traslada a la zona noble con la llegada del duque, que viene decidido a llevarse a su hija. Sin embargo, el marqués de Luján, Alonso, no piensa permitir bajo ningún concepto que el noble se la lleve en contra de su voluntad, abriendo un escenario de total incertidumbre sobre los pasos que dará Vera a partir de este momento.