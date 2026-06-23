La selección portuguesa busca su primer triunfo en el torneo frente al combinado asiático en la segunda jornada del Grupo K

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. Ambos equipos afrontan un partido clave en el NRG Stadium de Houston para encarrilar sus opciones de clasificación hacia la siguiente fase del torneo, en una cita que se presenta como un choque de estilos entre una selección europea de alta experiencia y un conjunto debutante en la cita mundialista. El encuentro comenzará a las 19:00 horas en horario peninsular español y se podrá seguir en directo a través de la televisión.

La selección de Portugal llega a este compromiso con la obligación de dar un paso adelante en su andadura mundialista. En su estreno en la competición, el equipo dirigido por Roberto Martínez firmó un empate frente a la República Democrática del Congo, un resultado que ha dejado el Grupo K completamente abierto. Para este segundo partido, el foco de la selección portuguesa vuelve a situarse sobre la figura de Cristiano Ronaldo, así como en la aportación de futbolistas principales de su plantilla como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves o Nuno Mendes, quienes buscan asegurar la primera victoria del torneo para no complicarse el pase antes de la última jornada de la fase de grupos.

Por su parte, la selección de Uzbekistán afronta esta cita histórica en su primera participación en un Mundial. El combinado asiático, que tiene a Fabio Cannavaro como director técnico, llega a este enfrentamiento con la necesidad de puntuar para mantener vivas sus opciones de clasificación en el Grupo K, tras haber cosechado una derrota frente a Colombia en la jornada inaugural del torneo. Pese a la entidad del rival, el conjunto uzbeko busca competir sin complejos y tratar de sorprender en el escenario internacional frente a una de las candidatas al título.

El resultado de este duelo en Houston tendrá un peso determinante en el devenir de un Grupo K en el que también están encuadradas las selecciones de Colombia y la República Democrática del Congo.

Horario y retransmisión televisiva del Portugal frente a Uzbekistán

El encuentro entre Portugal y Uzbekistán se disputará este martes 23 de junio a las 19:00 horas (horario peninsular español). Los aficionados que deseen seguir el partido en directo desde España podrán hacerlo a través de la plataforma DAZN, que ofrece la cobertura del Mundial 2026 en directo. De igual modo, el partido está programado en la cobertura de DAZN Mundial a través de los canales de Movistar Plus+.