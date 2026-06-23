Las selecciones de Thomas Tuchel y Carlos Queiroz se enfrentan esta noche a las 22:00 horas en Boston por el liderato del Grupo L tras vencer en la primera jornada

La fase de grupos del Mundial 2026 ofrece esta noche, a partir de las 22:00 horas (hora peninsular), uno de los duelos más atractivos del Grupo L. Las selecciones de Inglaterra y Ghana se citan en el estadio de Boston con el liderato directo del grupo en juego, después de haber sumado sendas victorias en sus respectivos debuts frente a Croacia y Panamá. Este encuentro supondrá el primer enfrentamiento oficial entre ambos combinados en una cita mundialista, existiendo como único precedente histórico el empate registrado en un partido amistoso disputado en el estadio de Wembley en el año 2011.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel afronta esta segunda jornada tras protagonizar el partido más destacado de la jornada inaugural del torneo, en el que se impuso por 4-2 a Croacia. En dicho encuentro, el delantero Harry Kane lideró el triunfo de los ‘Three Lions’ con un doblete. El atacante anotó en primera instancia desde los once metros, en un penalti que se vio obligado a repetir tras una infracción de Modric sobre Madueke en el interior del área. Posteriormente, y después de que Baturina lograra el empate provisional para el cuadro croata, Kane volvió a adelantar a Inglaterra con un remate de cabeza a la salida de un saque de esquina.

A pesar de que Croacia consiguió restablecer la igualdad antes del descanso por mediación de Musa, el combinado inglés mantuvo su propuesta ofensiva y combinativa en la reanudación. Una acción individual de Bellingham por la banda derecha culminó en un remate que significó el 3-2, mientras que Marcus Rashford certificó la victoria definitiva con un disparo con la pierna derecha que supuso el 4-2. Con este resultado, Inglaterra ratificó su condición de aspirante al título, posicionándose además como uno de los equipos con mayor volumen ofensivo del campeonato al firmar 11 remates a puerta, una cifra solo superada por los 12 registros de Alemania en la primera jornada.

El objetivo del equipo británico ante Ghana es sellar una nueva victoria que asegure de manera virtual su clasificación para los dieciseisavos de final como primera de grupo. De conseguirlo, sería la cuarta ocasión en la historia de los Mundiales en la que Inglaterra inicia su participación con dos triunfos consecutivos. Asimismo, el choque presenta incentivos individuales significativos: si Harry Kane consigue anotar, superará a Gary Lineker como el máximo goleador de la historia de la selección inglesa en las citas mundialistas. Por su parte, Bellingham alcanzará los 50 partidos internacionales si llega a disputar el encuentro, convirtiéndose en el futbolista inglés más joven en lograr dicha cifra.

El optimismo de Ghana tras su agónica victoria ante Panamá

Por su parte, la selección de Ghana llega a la cita de Boston reforzada en lo anímico tras imponerse a Panamá en el minuto 95 de su partido de debut disputado en Toronto. Un solitario gol de Caleb Yirenkyi sobre la bocina permitió al conjunto africano sumar tres puntos fundamentales en el exigente Grupo L para mantener vivas las opciones de acceder a las eliminatorias del torneo.

El estreno del equipo dirigido por Carlos Queiroz no resultó vistoso y careció de abundantes ocasiones de gol. Aunque Panamá completó un mejor inicio de partido, las intervenciones del guardameta Ati Zigi impidieron que se moviese el marcador. Ghana acusó en los primeros compases la baja participación en el circuito ofensivo de su principal referencia, el delantero del Manchester City Antoine Semenyo. Ante esta situación, Queiroz modificó el esquema en la segunda mitad dando entrada al joven Yirenkyi, quien acabó decidiendo el encuentro.

Aunque el bloque actual se sitúa lejos del rendimiento mostrado en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde alcanzaron los cuartos de final, el triunfo habilita a los ghaneses a pelear por el pase de ronda. La victoria ante Inglaterra permitiría a Ghana encadenar dos triunfos en una fase de grupos de un Mundial, un hito que la federación africana no consigue desde la edición de 2006.

Horario, canal de televisión y retransmisión del Inglaterra – Ghana

El partido entre Inglaterra y Ghana se disputará esta noche a las 22:00 horas (hora peninsular española). Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo y de forma gratuita en televisión a través de La 1 de RTVE. De igual modo, la cobertura en directo estará disponible en streaming en la plataforma RTVE Play, que ofrecerá de forma opcional la narración del partido en catalán.

La retransmisión se completará con la cobertura radiofónica de RNE y el seguimiento minuto a minuto en el portal web RTVE.es. La plataforma RTVE Play, en su cobertura del Mundial 2026, emitirá en exclusiva el mejor partido de cada jornada de forma gratuita hasta la final del próximo 19 de julio, requiriendo únicamente el registro previo de los usuarios en su sistema. Además, el sitio web mantiene activos contenidos interactivos como el juego de Las chapas de RTVE Lab y una encuesta sobre el resultado definitivo de este partido.