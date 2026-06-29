El siete veces campeón en Londres inicia este lunes 29 de junio su andadura en la hierba de Church Road frente al jugador chino con el objetivo de alcanzar su histórico 25º título de Grand Slam

Novak Djokovic arranca este lunes 29 de junio su participación en el torneo de Wimbledon 2026 enfrentándose al chino Wu Yibing en la primera ronda del campeonato. El tenista serbio, que compite este año como séptimo cabeza de serie a sus 39 años de edad, inicia en la capital británica la búsqueda de su vigesimoquinto título de Grand Slam, una cifra histórica en el tenis mundial. Asimismo, el jugador balcánico persigue en esta edición igualar el récord de ocho coronas en el torneo londinense que actualmente ostenta el suizo Roger Federer.

El debut de Novak Djokovic se encuadra en una primera jornada de competición en la que también se produce el estreno de otros nombres destacados del circuito profesional como Jannik Sinner, Rafael Jódar, João Fonseca y Cameron Norrie. El jugador serbio regresa de este modo a un escenario donde ha completado grandes actuaciones a lo largo de su carrera, acreditando ya más de cien victorias sobre la superficie de hierba de Church Road y habiendo alcanzado la ronda de semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam durante la pasada temporada.

Su rival en este estreno es Wu Yibing. El tenista chino llega a este compromiso lejos de su mejor nivel competitivo y sin contar con una experiencia de peso sobre las pistas de hierba, por lo que el análisis previo indica que no debería suponer una amenaza real para el siete veces campeón de Wimbledon en su estreno en el cuadro principal.

El sorteo oficial del cuadro de emparejamientos ha deparado que Novak Djokovic comparta la misma mitad de la tabla con el italiano Jannik Sinner, quien acude a la cita como máximo favorito y defensor del título. Debido a esta distribución, ambos tenistas podrían cruzarse en una hipotética semifinal de alta exigencia en las rondas finales del torneo. Antes de proyectar ese posible enfrentamiento, el camino del serbio en las rondas iniciales contempla un potencial duelo en la segunda eliminatoria frente al ganador del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas y el francés Hugo Gaston, mientras que en la tercera ronda su oponente proyectado por ranking sería el francés Arthur Rinderknech.

Horario del partido entre Novak Djokovic y Wu Yibing en Wimbledon

El encuentro correspondiente a la primera ronda de Wimbledon 2026 entre Novak Djokovic y Wu Yibing se disputará este lunes 29 de junio en torno a las 18:30 horas (horario peninsular español). El choque ha sido programado por la organización del torneo para cerrar la actividad competitiva en la pista central de las instalaciones.

La hora definitiva de inicio del partido queda supeditada a la finalización del encuentro previo del cuadro femenino entre Aryna Sabalenka y Kostovic, el cual arrancará sobre las 16:30 o 17:00 horas. De manera general, el orden de juego de las jornadas en las pistas de Wimbledon da comienzo a las 12:00 horas (hora española).

Dónde ver por televisión el debut de Djokovic en Wimbledon desde España

Los aficionados al tenis en España podrán seguir la retransmisión en directo del debut de Novak Djokovic en el tercer Grand Slam de la temporada a través de la plataforma de televisión de pago Movistar+, poseedora de los derechos de emisión del torneo.