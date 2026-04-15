El episodio 395 de la serie de RTVE, que se emite este miércoles 15 de abril, sitúa a los protagonistas en una encrucijada mortal tras la decisión de Mercedes de apartar a la joven investigadora.

La aparente calma que reinaba en Valle Salvaje se desvanece definitivamente en el capítulo de este miércoles. Las intrigas que han ido madurando en las últimas entregas estallan en un episodio marcado por las decisiones drásticas y los planes de huida. Tanto en la Casa Grande como en la Casa Pequeña, los secretos acumulados amenazan con salir a la luz, obligando a los implicados a mover ficha antes de que sea demasiado tarde.

El aislamiento de Luisa y el silencio de las parteras

Uno de los focos de mayor tensión se sitúa sobre Luisa. Su persistencia en investigar la verdad sobre las parteras la ha colocado en una situación de extrema vulnerabilidad. Tachada de inestable por su entorno, la joven se enfrenta ahora a la determinación de Mercedes, quien, presionada por el posible escándalo, ha decidido apartarla definitivamente para frenar sus supuestos «delirios».

Sin embargo, la realidad parece ser más oscura de lo que sugieren sus detractores. El hecho de que Alejo haya comprado el silencio de las parteras con una generosa suma de dinero refuerza la sospecha de que Luisa está muy cerca de destapar un secreto que muchos en el valle desean enterrar. La incógnita ahora reside en si este aislamiento busca proteger la salud mental de la joven o, por el contrario, silenciar una voz incómoda.

Una huida hacia la incertidumbre

Paralelamente, la trama criminal alcanza su punto álgido. El plan diseñado por don Hernando y José Luis para acabar con la vida de Victoria y culpar del crimen a Dámaso sigue su curso, aunque han aparecido las primeras fisuras. José Luis, preso de los remordimientos, comienza a titubear en el último momento, dejando en el aire la ejecución de la conspiración.

En un giro inesperado, Victoria y su primer marido deciden abandonar el valle en secreto. Ambos emprenden una huida en calesa con la intención de desaparecer sin dejar rastro, ignorando que su intento de salvación podría ser, en realidad, el camino directo hacia la trampa mortal que sus enemigos han preparado. La tensión aumenta ante la posibilidad de que José Luis actúe para detener el plan o de que, por el contrario, la calesa nunca llegue a su destino previsto.

Sombras sobre el embarazo de Matilde

El episodio no descuida otras tramas secundarias que añaden inquietud a la atmósfera de la serie. La sospecha sobre el embarazo de Matilde continúa creciendo; lo que comenzó como una noticia jubilosa se ha teñido de desconfianza ante la posibilidad de que todo sea un engaño urdido por la curandera Benigna.

Con Luisa al límite de sus fuerzas y Victoria en plena fuga, el capítulo de este miércoles de ‘Valle Salvaje’ deja todas las espadas en alto, preparando el terreno para un desenlace que promete alterar para siempre el destino de sus habitantes.