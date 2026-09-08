Este martes 8 de septiembre, según el avance oficial, Carlo propone matrimonio a María Fernández en La Promesa, emitida en La 1.

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La escena del compromiso se presenta como el hecho central del episodio, pero el avance sugiere que la celebración tendrá efectos en la jerarquía del palacio.

Qué pasará hoy en La Promesa

La boda en la casa de los Luján abre el capítulo: María acepta la propuesta y, por un giro del guion, Curro permite que la pareja se case antes que los señores. Esa concesión altera la norma no escrita que prioriza al servicio frente a los dueños y puede provocar tensiones en el día a día del palacio.

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Paralelamente, el avance informa del hallazgo de Simona y Candela, dos cocineras que estaban escondidas en el refugio. En las imágenes se ve a Julieta y a Samuel intentando convencerlas para que regresen al palacio.

El extracto proporcionado corta una frase clave—“no está”—por lo que no puede confirmarse cómo termina la negociación ni si las cocineras acceden a volver en este capítulo. Queda, en todo caso, el pulso entre quienes buscan cerrar el refugio y quienes podrían resistirse.

Entre el matrimonio que altera órdenes internas y la incógnita del refugio, el episodio plantea decisiones personales y movimientos en la estructura social del palacio que condicionan a varios personajes.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 (TVE) en su horario habitual, 17:25.

En Ceuta, como en el resto del país, la emisión está disponible en La 1 (TDT), a partir de las 17:25.

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