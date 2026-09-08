Martes, 8 de septiembre de 2026: a las 20:55 arranca Telediario 2 en La 1; Pasapalabra ocupa las 20:00 en Antena 3 y El Hormiguero se emite a las 21:45. Estas franjas definen el prime time nacional y condicionan la oferta disponible en Ceuta.
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En Ceuta los horarios coinciden con la hora peninsular (CET/CEST). Si dudas, decide primero el tipo de experiencia que quieres: información, concurso, entretenimiento ligero o cine, y elige en función de eso.
La 1
- 20:25 — Aqui la tierra
- 20:55 — Telediario 2
- 21:40 — Teledeporte 2
- 21:45 — La revuelta
- 23:00 — Dog house
- 01:10 — Dog house
El bloque informativo de 20:55 (Telediario 2) actúa como ancla para quien busca actualidad. Si prefieres pasar a entretenimiento con debate y ritmo, 21:45 (La revuelta) encaja bien.
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Para un cierre más ligero y emocional, 23:00 (Dog house) mantiene el tono desenfadado sin exigir demasiada atención.
Picks: Telediario 2 (20:55), La revuelta (21:45), Dog house (23:00).
La 2
- 20:40 — Trivial Pursuit
- 21:30 — Cifras y letras
- 22:00 — Cifras y letras
- 22:00 — Cifras y letras
- 01:20 — El arma del siglo
La 2 apuesta por concursos clásicos para mantener la mente activa. 20:40 (Trivial Pursuit) y la doble entrega de 21:30/22:00 (Cifras y letras) son ideales si buscas entretenimiento sin grandes exigencias narrativas.
Ya entrada la noche, 01:20 (El arma del siglo) ofrece un cambio de registro hacia lo más reflexivo.
Picks: Trivial Pursuit (20:40), Cifras y letras (21:30 y 22:00), El arma del siglo (01:20).
Antena 3
- 20:00 — Pasapalabra
- 21:00 — Antena 3 Noticias 2
- 21:30 — Deportes 2
- 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 — El Hormiguero
- 23:00 — El secreto
- 23:45 — En tierra lejana
Antena 3 estructura la noche en bloques: entretenimiento de arranque con 20:00 (Pasapalabra), ventana informativa a las 21:00 y luego entretenimiento de gran audiencia con 21:45 (El Hormiguero).
Si prefieres ficción o documental para cerrar, 23:00 (El secreto) y 23:45 (En tierra lejana) ofrecen alternativas con tramas más extensas.
Picks: Pasapalabra (20:00), El Hormiguero (21:45), El secreto (23:00).
Cuatro
- 20:00 — Noticias Cuatro
- 20:45 — El desmarque Cuatro
- 21:00 — El tiempo
- 21:15 — First Dates
- 21:40 — Horizonte
- 23:00 — Código 10
Cuatro combina información y entretenimiento: 20:00 (Noticias Cuatro) seguido de espacios de análisis y servicios. 21:15 (First Dates) es la propuesta para quien busca entretenimiento de formato familiar.
Para un giro hacia el documental o el debate serio, 21:40 (Horizonte) y el cierre de 23:00 (Código 10) son opciones coherentes.
Picks: Noticias Cuatro (20:00), First Dates (21:15), Código 10 (23:00).
Telecinco
- 20:00 — ¡Allá tú!
- 21:00 — Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 — El desmarque Telecinco
- 21:35 — El tiempo
- 21:45 — First Dates
- 23:00 — Cine 5 Estrellas
Telecinco articula la noche entre entretenimiento inicial y un bloque informativo a las 21:00. 21:45 (First Dates) se repite en la franja de máxima audiencia y 23:00 (Cine 5 Estrellas) ofrece la opción de terminar con una película.
Picks: Informativos Telecinco 21:00 (21:00), First Dates (21:45), Cine 5 Estrellas (23:00).
laSexta
- 20:00 — laSexta Noticias 20:00
- 21:00 — laSexta Noticias 20:00
- 21:20 — laSexta Meteo
- 21:25 — laSexta Deportes
- 21:30 — El Intermedio
- 23:00 — El juego de las llaves
laSexta mantiene el foco en la actualidad y el comentario: el bloque informativo se repite y culmina con 21:30 (El Intermedio), un programa que mezcla noticia y sátira crítica.
Para un cierre más ligero de entretenimiento adulto, 23:00 (El juego de las llaves) es una opción habitual.
Picks: laSexta Noticias 20:00 (20:00), El Intermedio (21:30), El juego de las llaves (23:00).
Resumen práctico para Ceuta
Si buscas información y conversación, apunta a Telediario 2 (La 1, 20:55), Antena 3 Noticias 2 (21:00) o Informativos Telecinco 21:00. Para un prime time de entretenimiento sin esfuerzo, El Hormiguero (Antena 3, 21:45) y First Dates (Cuatro/Telecinco, 21:15/21:45) son apuestas seguras.
Si prefieres cerrar la noche con cine o entretenimiento más ligero, considera Dog house (La 1, 23:00), Cine 5 Estrellas (Telecinco, 23:00) o El juego de las llaves (laSexta, 23:00).
En Ceuta puedes cambiar fácilmente entre estas rutas según tu operador o la TDT local; decide antes qué sensación quieres y así evitarás el zapping interminable.