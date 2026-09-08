Martes, 8 de septiembre de 2026: a las 20:55 arranca Telediario 2 en La 1; Pasapalabra ocupa las 20:00 en Antena 3 y El Hormiguero se emite a las 21:45. Estas franjas definen el prime time nacional y condicionan la oferta disponible en Ceuta.

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En Ceuta los horarios coinciden con la hora peninsular (CET/CEST). Si dudas, decide primero el tipo de experiencia que quieres: información, concurso, entretenimiento ligero o cine, y elige en función de eso.

La 1

20:25 — Aqui la tierra

— Aqui la tierra 20:55 — Telediario 2

— Telediario 2 21:40 — Teledeporte 2

— Teledeporte 2 21:45 — La revuelta

— La revuelta 23:00 — Dog house

— Dog house 01:10 — Dog house

El bloque informativo de 20:55 (Telediario 2) actúa como ancla para quien busca actualidad. Si prefieres pasar a entretenimiento con debate y ritmo, 21:45 (La revuelta) encaja bien.

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Para un cierre más ligero y emocional, 23:00 (Dog house) mantiene el tono desenfadado sin exigir demasiada atención.

Picks: Telediario 2 (20:55), La revuelta (21:45), Dog house (23:00).

La 2

20:40 — Trivial Pursuit

— Trivial Pursuit 21:30 — Cifras y letras

— Cifras y letras 22:00 — Cifras y letras

— Cifras y letras 22:00 — Cifras y letras

— Cifras y letras 01:20 — El arma del siglo

La 2 apuesta por concursos clásicos para mantener la mente activa. 20:40 (Trivial Pursuit) y la doble entrega de 21:30/22:00 (Cifras y letras) son ideales si buscas entretenimiento sin grandes exigencias narrativas.

Ya entrada la noche, 01:20 (El arma del siglo) ofrece un cambio de registro hacia lo más reflexivo.

Picks: Trivial Pursuit (20:40), Cifras y letras (21:30 y 22:00), El arma del siglo (01:20).

Antena 3

20:00 — Pasapalabra

— Pasapalabra 21:00 — Antena 3 Noticias 2

— Antena 3 Noticias 2 21:30 — Deportes 2

— Deportes 2 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 — El Hormiguero

— El Hormiguero 23:00 — El secreto

— El secreto 23:45 — En tierra lejana

Antena 3 estructura la noche en bloques: entretenimiento de arranque con 20:00 (Pasapalabra), ventana informativa a las 21:00 y luego entretenimiento de gran audiencia con 21:45 (El Hormiguero).

Si prefieres ficción o documental para cerrar, 23:00 (El secreto) y 23:45 (En tierra lejana) ofrecen alternativas con tramas más extensas.

Picks: Pasapalabra (20:00), El Hormiguero (21:45), El secreto (23:00).

Cuatro

20:00 — Noticias Cuatro

— Noticias Cuatro 20:45 — El desmarque Cuatro

— El desmarque Cuatro 21:00 — El tiempo

— El tiempo 21:15 — First Dates

— First Dates 21:40 — Horizonte

— Horizonte 23:00 — Código 10

Cuatro combina información y entretenimiento: 20:00 (Noticias Cuatro) seguido de espacios de análisis y servicios. 21:15 (First Dates) es la propuesta para quien busca entretenimiento de formato familiar.

Para un giro hacia el documental o el debate serio, 21:40 (Horizonte) y el cierre de 23:00 (Código 10) son opciones coherentes.

Picks: Noticias Cuatro (20:00), First Dates (21:15), Código 10 (23:00).

Telecinco

20:00 — ¡Allá tú!

— ¡Allá tú! 21:00 — Informativos Telecinco 21:00

— Informativos Telecinco 21:00 21:30 — El desmarque Telecinco

— El desmarque Telecinco 21:35 — El tiempo

— El tiempo 21:45 — First Dates

— First Dates 23:00 — Cine 5 Estrellas

Telecinco articula la noche entre entretenimiento inicial y un bloque informativo a las 21:00. 21:45 (First Dates) se repite en la franja de máxima audiencia y 23:00 (Cine 5 Estrellas) ofrece la opción de terminar con una película.

Picks: Informativos Telecinco 21:00 (21:00), First Dates (21:45), Cine 5 Estrellas (23:00).

laSexta

20:00 — laSexta Noticias 20:00

— laSexta Noticias 20:00 21:00 — laSexta Noticias 20:00

— laSexta Noticias 20:00 21:20 — laSexta Meteo

— laSexta Meteo 21:25 — laSexta Deportes

— laSexta Deportes 21:30 — El Intermedio

— El Intermedio 23:00 — El juego de las llaves

laSexta mantiene el foco en la actualidad y el comentario: el bloque informativo se repite y culmina con 21:30 (El Intermedio), un programa que mezcla noticia y sátira crítica.

Para un cierre más ligero de entretenimiento adulto, 23:00 (El juego de las llaves) es una opción habitual.

Picks: laSexta Noticias 20:00 (20:00), El Intermedio (21:30), El juego de las llaves (23:00).

Resumen práctico para Ceuta

Si buscas información y conversación, apunta a Telediario 2 (La 1, 20:55), Antena 3 Noticias 2 (21:00) o Informativos Telecinco 21:00. Para un prime time de entretenimiento sin esfuerzo, El Hormiguero (Antena 3, 21:45) y First Dates (Cuatro/Telecinco, 21:15/21:45) son apuestas seguras.

Si prefieres cerrar la noche con cine o entretenimiento más ligero, considera Dog house (La 1, 23:00), Cine 5 Estrellas (Telecinco, 23:00) o El juego de las llaves (laSexta, 23:00).

En Ceuta puedes cambiar fácilmente entre estas rutas según tu operador o la TDT local; decide antes qué sensación quieres y así evitarás el zapping interminable.

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