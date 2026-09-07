8 de septiembre: el santoral católico recuerda a San Adriano de Nicomedia, mártir vinculado a las persecuciones contra los cristianos en la zona oriental del Imperio en los primeros años del siglo IV.

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El Martirologio Romano recoge una mención de su fallecimiento en Cartagena de Indias para el 8 de septiembre; su memoria litúrgica figura, no obstante, el 9 de septiembre.

San Adriano de Nicomedia

El sobrenombre “de Nicomedia” sitúa a Adriano en una capital provincial del mundo grecorromano vinculada a la administración imperial, escenario habitual de tensiones religiosas en ese periodo. Las fuentes tradicionales presentan su figura como ejemplo de fidelidad hasta el martirio; en muchos pasajes hagiográficos se entremezclan datos históricos y recuerdos litúrgicos, por lo que la valoración crítica depende de la fuente consultada.

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Su condición de mártir es el elemento central de la conmemoración: la Iglesia lo honra por el testimonio de perseverancia que representa para la comunidad cristiana, más allá de los detalles biográficos que transmiten la tradición y los martirologios.

La referencia al fallecimiento en Cartagena de Indias ilustra cómo la memoria de los santos puede adoptar localizaciones diversas a lo largo del tiempo y de las distintas regiones eclesiásticas.

Otros santos que se celebran el 8 de septiembre

Santos Fausto, Dión y Amonio de Alejandría : presbíteros y mártires (c. 311), venerados por su testimonio sacerdotal en época de persecución.

: presbíteros y mártires (c. 311), venerados por su testimonio sacerdotal en época de persecución. San Isaac de Bagrevand : obispo (438), recordado como pastor en el siglo V.

: obispo (438), recordado como pastor en el siglo V. San Sergio I : papa (701), pastor de la Iglesia de Roma en el siglo VIII.

: papa (701), pastor de la Iglesia de Roma en el siglo VIII. San Corbiniano de Freising : obispo (725), misionero y organizador de vida eclesial en Baviera.

: obispo (725), misionero y organizador de vida eclesial en Baviera. San Pedro de Chavanon : presbítero (c. 1080), conocido por su vida sacerdotal en el medievo.

: presbítero (c. 1080), conocido por su vida sacerdotal en el medievo. Beata Serafina Sforza : viuda (1478), testigo de vida cristiana en el entorno familiar y social de su tiempo.

: viuda (1478), testigo de vida cristiana en el entorno familiar y social de su tiempo. Santo Tomás de Villanueva : obispo (1555), famoso por su labor pastoral y su celo caritativo.

: obispo (1555), famoso por su labor pastoral y su celo caritativo. San Pedro Claver: presbítero (1654), vinculado al servicio a personas esclavizadas desde el trabajo apostólico.

Significado litúrgico

En septiembre el calendario litúrgico combina conmemoraciones de mártires y de pastores de la Iglesia. El 8 de septiembre reúne, junto a la figura de San Adriano de Nicomedia, recuerdos de peso histórico como el de San Sergio I y de Santo Tomás de Villanueva, lo que subraya dos dimensiones: el reconocimiento del testimonio en tiempos de persecución y la continuidad del ministerio pastoral en épocas posteriores.

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