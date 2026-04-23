El número 054, «El Cólera», protagoniza el sorteo solidario de hoy

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este jueves 23 de abril de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo diario. Esta cita con la suerte, profundamente arraigada en el tejido social de la ciudad autónoma, sigue siendo el motor fundamental para financiar los programas de ayuda humanitaria, asistencia social y servicios preventivos que la institución desarrolla en beneficio de los ceutíes.

En la jornada de hoy, el azar ha señalado un número que, en el particular y carismático glosario popular de este sorteo, recibe un nombre con mucha historia y tradición.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras la extracción oficial realizada esta tarde, el número agraciado ha sido:

Número premiado: 054

En el lenguaje tradicional de los sorteos en Ceuta, el 054 es conocido popularmente como «El Cólera». Aquellos que posean boletos con esta cifra ya pueden acudir a los canales habituales para gestionar el cobro de su premio.

La importancia de tu colaboración

Al adquirir cada boleto, no solo participas en un sorteo, sino que contribuyes directamente a mantener activos proyectos vitales para la ciudad:

Asistencia Social: Apoyo a familias en situación de extrema vulnerabilidad con alimentos y productos básicos.

Apoyo a familias en situación de extrema vulnerabilidad con alimentos y productos básicos. Mayores: Programas de teleasistencia y acompañamiento para combatir la soledad no deseada.

Programas de teleasistencia y acompañamiento para combatir la soledad no deseada. Infancia: Ayuda para material escolar y meriendas para menores de familias con escasos recursos.

Ayuda para material escolar y meriendas para menores de familias con escasos recursos. Emergencias: Mantenimiento de las unidades de socorro y atención sanitaria inmediata.

¿Cómo cobrar el premio?

Si eres el poseedor del número 054, puedes gestionar tu premio de la siguiente manera:

Sede de Cruz Roja: Dirígete a la oficina principal de la Cruz Roja en Ceuta. Vendedores Oficiales: Consulta con los vendedores autorizados repartidos por la ciudad. Estado del boleto: Recuerda que es imprescindible presentar el boleto físico original en buen estado para que el premio sea validado y abonado.

Desde la Cruz Roja de Ceuta se agradece un día más la solidaridad de los ciudadanos. Vuestra pequeña contribución diaria es la que hace posible que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan en cada rincón de nuestra ciudad.