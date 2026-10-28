En el capítulo de La Promesa del jueves 29 de octubre en La 1, Curro vigilará a Beni para dar con Pía y Manuel se ofrecerá a ayudarle. Julieta también preguntará a Manuel si su ruptura es definitiva.
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Qué pasará en La Promesa el jueves 29 de octubre
Curro está hundido por no dar con Pía. Para encontrarla, dice que vigilará a Beni y Manuel se ofrece a ayudarle.
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Por su parte, Julieta quiere saber si su ruptura con Manuel es definitiva. Cuando le pregunta, él le pide tiempo.
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El duque de Buenaventura no se inmiscuirá en las decisiones de Ángela. Mientras, Alonso no logra ablandar a Casilda, que mantiene su postura respecto a Jacobo: o se casa ya o ella se lo lleva.
En otra de las tramas, Petra trata de hacerle ver a Candela que Tomasa la está manipulando contra Simona. Ciro, por su parte, está muy estresado por la estafa de las licencias y quiere dar marcha atrás.
Así, el capítulo reúne la búsqueda de Pía, las decisiones de Ángela y la postura de Casilda sobre Jacobo, junto con la conversación entre Julieta y Manuel y el intento de Petra de advertir a Candela.
Dónde y cuándo ver La Promesa
El capítulo 937 de La Promesa se emite el jueves 29 de octubre a las 18:35 en La 1.
Fuente: avance publicado por El Mundo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 29 de octubre, consultada en FormulaTV.