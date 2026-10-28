La pérdida de un animal de compañía se vive como un duelo familiar, y la marca 11 a.m. ha encontrado una forma de ayudar a las familias a sobrellevar este proceso a través de joyas que guardan una pequeña parte de las cenizas.

Lee tambien: Yola Berrocal se salva de la nominación en ‘Supervivientes All Stars 3’ tras imponerse a Ivana Icardi en el duelo final

‹ › Foto 1 de 5 El duelo por un animal también necesita su espacio

Según el 2º Barómetro de hábitos y tendencias de los petparents en España y Portugal, casi la mitad de los hogares españoles conviven con al menos un animal, y el 80 % de estas familias lo considera un miembro más de la casa. Esto resalta la importancia de reconocer el dolor que provoca la pérdida de estas mascotas.

Lee tambien: El sueño de los animales: quién duerme más y quién casi nada

11 a.m. es el proyecto de Anna y Mònica, quienes, tras experimentar la pérdida de sus propios animales, decidieron crear joyas que permiten a las personas llevar consigo una parte de sus seres queridos. Con cada joya, se busca mantener el vínculo emocional incluso después de la muerte del animal.

Las joyas están elaboradas con una técnica que conserva el tono natural de las cenizas, dándoles un acabado sedoso y perlado. Además, la marca planea expandir su oferta con nuevas líneas que incluirán huellas y mensajes grabados.

El proceso implica que las familias reciban un kit en casa para enviar las cenizas a la marca, donde serán tratadas con respeto para crear las joyas. 11 a.m. también se ofrece a proporcionar entrevistas, fotos de sus productos y testimonios de familias que ya han adquirido sus joyas.