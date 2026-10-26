En el palacio andaluz, la tensión entre decisiones personales y asuntos de poder marca el desarrollo del capítulo del martes 27 de octubre de 2026. Curro busca respuestas, mientras varias tramas familiares y domésticas se complican a la vez.

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Qué pasará en La Promesa el martes 27 de octubre

Curro se disculpa con Máximo y pide tiempo para poder aclarar su situación. A la vez, el duque de Buenaventura conversa con Ángela para dejarle claro que no se inmiscuirá en sus decisiones, aunque el palacio seguirá siendo suyo. Curro está hundido por no dar con Pía, y Ángela le recomienda que esté pendiente de Dieguito, porque tarde o temprano aparecerá. En paralelo, Julieta pregunta a Manuel si su ruptura es definitiva y él solicita que le den tiempo.

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Martina cuenta a Adriano su pacto con el marqués: creen que podría ayudarles a librarse de Casilda. Sin embargo, Alonso no logra ablandarla y se plantea una alternativa tajante: o Jacobo se casa ya, o ella se lo lleva.

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En la cocina, Petra intenta que Candela vea que Tomasa la está manipulando contra Simona, pero Candela le manda a paseo y el enfrentamiento entre las cocineras sigue escalando. Julio propone a Teresa una cita y ella la rechaza, mientras parece que las prevenciones de Ricardo y Cristóbal han afectado a el ama de llaves.

Más adelante, María y Carlo tienen que compartir cama por orden de Alonso, aunque él dormirá en el suelo. En otro frente, Ciro se encuentra muy estresado por la estafa de las licencias y quiere dar marcha atrás: exige a Lorenzo que le devuelva el dinero.

El capítulo del martes 27 de octubre de 2026 deja varias decisiones pendientes y abre nuevos conflictos dentro y fuera del palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 935 de La Promesa se emite el martes 27 de octubre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 27 de octubre, consultada en FormulaTV.

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