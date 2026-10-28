Valle Salvaje aborda el jueves 29 de octubre en La 1 la situación a la que se enfrenta la hermana mayor de Pedrito tras conocer que Genaro es miembro de la Santa Inquisición.

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Qué pasará en Valle Salvaje el jueves 29 de octubre

Después de que Atanasio confirme que Genaro es miembro del Santo Oficio, la hermana mayor de Pedrito tendrá que enfrentarse a esa situación. La pertenencia de Genaro a la Santa Inquisición puede tener consecuencias imprevisibles para la Salcedo.

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La serie de época ha sido nominada a un Emmy Internacional por segundo año consecutivo.

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Valle Salvaje es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 514 de Valle Salvaje se emite el jueves 29 de octubre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Mundo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 29 de octubre, consultada en FormulaTV.

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