Sueños de Libertad aborda el jueves 29 de octubre en Antena 3 la negativa de Julia a regresar a casa con Begoña. Salva, por su parte, descubre la situación en la que se encuentra su padre.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el jueves 29 de octubre

Begoña acude a casa de los de la Reina para recoger a Julia. Ha llegado el momento de que la niña vuelva a casa junto a ella, Juanito y Gabriel, pero Julia se niega en rotundo.

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Mientras tanto, Damián está dispuesto a que Gabriel les denuncie a él y a Digna por haber secuestrado a Julia. También recibe, junto a Tasio, una muy buena noticia de Luis.

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Salva conoce la situación de su padre cuando este le revela que está endeudado desde que robó a su patrón. Así descubre por qué bebe: se encuentra en un callejón sin salida. Por otro lado, Mabel recomienda a su exnovio hacer borrón y cuenta nueva.

Valentina hace saber a Paula que está decepcionada con ella. Antes, Valentina la había defendido a capa y espada frente a Claudia, que vuelve a discutir con Tasio por el mismo motivo.

En medio de esta situación, Salva deja entrever a Paula que está interesado en ella.

La historia continúa así con Begoña tratando de llevar a Julia de vuelta a casa y con Damián dispuesto a afrontar una posible denuncia de Gabriel por el secuestro de la niña.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 679 de Sueños de Libertad se emite el jueves 29 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance semanal publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del jueves 29 de octubre, consultada en FormulaTV.

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