En el capítulo del lunes 26 de octubre de 2026 de La Promesa, Curro abre una habitación clave para Manuel, mientras en el palacio se suceden los enfrentamientos y nuevas decisiones en torno a las intrigas familiares.

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Qué pasará en La Promesa el lunes 26 de octubre

Curro le revela a Manuel todos los secretos de la habitación oculta, un espacio ligado a los encuentros de sus padres durante su infancia, al traslado del cuerpo de Tomás por parte de Cruz y al secuestro de Lorenzo. Manuel, incapaz de asimilar la información, acaba perdiendo los nervios con Leocadia y Curro tiene que llevárselo a la fuerza.

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En paralelo, Cristóbal y Ricardo advierten a Teresa sobre Julio, pero ella opta por mantenerse al margen. Más tarde, Martina interviene en el enfrentamiento entre Alonso y Casilda, y después pide ayuda al marqués junto a Jacobo para librarse de la baronesa.

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Máximo ofrece asesoramiento a Lorenzo a cambio de conocer el origen de su dinero, y Lorenzo acaba confesando que procede de Manuel. Mientras tanto, Tomasa continúa enfrentándose a las cocineras hasta lograr que Candela exija a Simona el reconocimiento que considera merecer.

Alonso, por su parte, se entera de la boda de María y Carlo y ordena que compartan habitación. Finalmente, Curro comunica a Máximo que no regresará a Lisboa ni trabajará para él.

El capítulo del lunes 26 de octubre cierra con decisiones que reordenan alianzas y responsabilidades en el palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 934 de La Promesa se emite el lunes 26 de octubre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por Diez Minutos. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 26 de octubre, consultada en FormulaTV.

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