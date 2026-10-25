En Valle Salvaje, el drama rural ambientado en Asturias en el siglo XIX se intensifica en el capítulo del lunes 26 de octubre de 2026, con decisiones que marcan el futuro de varias tramas.

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Qué pasará en Valle Salvaje el lunes 26 de octubre

Rafael se dirige a Adriana para pedirle que no se lleve a Lucas, especialmente en el contexto de su grave enfermedad.

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En paralelo, Hernando deja claro a Alejo que la boda ya está en marcha y que no piensa dar un paso atrás, manteniendo su postura pese a las dudas que puedan surgir alrededor del enlace.

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Bárbara queda desconcertada después de enterarse de un hecho inesperado sobre Genaro, un giro que altera su percepción de lo que sucede a su alrededor.

Por su parte, Victoria marca una línea a José Luis: le advierte que, si no se casa con Enriqueta, le arruinará la vida. La insistencia no se queda en la amenaza, ya que Victoria afirma que tiene un plan.

Finalmente, en mitad de la noche, José Luis aparece ante Victoria, abriendo la puerta a nuevas consecuencias dentro del conflicto que ambos mantienen.

Entre súplicas, anuncios firmes, sorpresas y un plan con el que Victoria presiona a José Luis, el capítulo del lunes 26 de octubre vuelve a colocar a los personajes ante decisiones decisivas.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 511 de Valle Salvaje se emite el lunes 26 de octubre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 26 de octubre, consultada en FormulaTV.

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