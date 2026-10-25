En juego está lograr justicia por la muerte de Jana: Manuel, Curro y Ángela regresan a La Promesa esta semana y deben contener su rabia frente a Leocadia.

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Regreso y tensión con Leocadia

Manuel, Curro y Ángela regresan a La Promesa y se reencuentran con Leocadia en un clima tenso. Ángela desconoce el descubrimiento de su recién esposo y de Manuel. Los tres intentan disimular su rabia para conseguir hacer justicia por Jana. Curro plantea la posibilidad de que Leocadia fuera quien disparó a Jana.

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Búsqueda de Pía y resoluciones

Curro centra sus esfuerzos en localizar a Pía y vigila a Beni para dar con ella, y Ángela se ofrece a ayudar en la búsqueda. Finalmente encuentran a la señora Adarre trabajando como mesera en Robledillo; Curro anuncia que no volverá a Lisboa ni trabajará para Máximo.

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Conflicto entre las cocineras y Tomasa

Tomasa azuza a las cocineras y provoca un enfrentamiento entre Candela y Simona. Candela exige reconocimiento para Simona y la tensión entre las cocineras sigue creciendo. Teresa interviene y advierte que tomará medidas si no se alcanzan acuerdos. Tomasa observa cómo su plan está funcionando.

Engaños económicos y presiones

Máximo condiciona su asesoramiento a que Lorenzo explique la procedencia del dinero; Lorenzo admite que procede de Manuel. Ciro presiona a Lorenzo por una estafa de licencias y reclama la devolución, pero Lorenzo le convence de seguir adelante, finge robar datos para venderlos y busca el apoyo del duque de Buenaventura para invertir.

El avance de cada día

Lunes 26 de octubre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Martes 27 de octubre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 28 de octubre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 29 de octubre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Viernes 30 de octubre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de La Promesa, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de RTVE, publicado el domingo 25 de octubre.

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