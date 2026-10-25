En el capítulo del lunes 26 de octubre de 2026 de Sueños de Libertad, la tensión familiar en la Toledo de los años 50 escala cuando Gabriel busca a Julia y el resto de personajes actúan en paralelo para avanzar sus planes.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el lunes 26 de octubre

Gabriel se persona en casa de los de la Reina para ver a Julia, pero ella se niega a verle. Marta está presente, y en ese encuentro se plantea la posibilidad de que alguien medie entre su primo y su sobrina.

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Por otro lado, Nieves está muy activa intentando ennoviar a Josema con alguna amiga suya. Sin embargo, lo que Nieves no sabe es que el arquitecto viudo y su hija soltera están cada vez más unidos.

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Andrés pone al corriente a Valentina sobre el encontronazo entre Gabriel y Julia, padre e hija. Valentina aprovecha la situación para preguntar por el paradero de Tasio aquella noche. Después, Valentina traslada esa información a Claudia.

Eduardo visita a Miguel en el dispensario, mientras Beatriz sigue azuzando a Gabriel para que ponga en cintura a Julia.

Salva acude al rescate de su padre, que está custodiado por un guardia civil, después de una pelea que ha derivado en esa situación. En la colonia, Digna y Damián reciben a Luis, cuya presencia podría ser de gran ayuda para el patriarca de los de la Reina.

Además, Fina se despide de Claudia pero promete no desaparecer. Finalmente, Gabriel acusa a sus primos, Andrés y Marta, de conspirar contra él.

El capítulo del lunes 26 de octubre de 2026 deja varias frentes abiertos entre visitas, mediaciones y decisiones que afectan directamente a las relaciones familiares.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 676 de Sueños de Libertad se emite el lunes 26 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance semanal publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del lunes 26 de octubre, consultada en FormulaTV.

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