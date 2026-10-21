La muerte de Jana sigue condicionando el ritmo de los acontecimientos en el palacio andaluz. En el capítulo que se emite el jueves 22 de octubre, Curro y Manuel intentan avanzar con sus planes, mientras Ángela busca respuestas.

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Qué pasará en La Promesa el jueves 22 de octubre

Tras la confesión de Curro a Manuel sobre Leocadia como responsable del asesinato, los dos hermanos se muestran decididos a descubrir toda la verdad y a conseguir que la señora de Figueroa pague por lo ocurrido. No obstante, controlar la rabia delante de ella se les complica, especialmente al tener que compartir el mismo espacio y disimular las sospechas.

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En este contexto, Curro tendrá que frenar a Manuel durante su enfrentamiento con Leocadia. El objetivo es evitar que Manuel termine revelando lo que ambos saben y ponga en riesgo su investigación.

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Mientras tanto, Ángela intentará comprender la hostilidad de su marido hacia su madre. Su actitud, según el avance, podría llevarla a sospechar que existe algo más detrás de esa tensión.

Además, Alonso regresará a La Promesa con un aspecto que desconcertará a todos. En paralelo, Curro compartirá con su hermano una pista fundamental sobre la muerte de Jana, una nueva información que puede orientar sus próximos pasos.

Con las piezas moviéndose a la vez en diferentes frentes, la familia se verá obligada a continuar con sus planes sin perder de vista lo que está en juego.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 933 de La Promesa se emite el jueves 22 de octubre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por Infobae. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 22 de octubre, consultada en FormulaTV.

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