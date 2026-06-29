La tarde del lunes 29 de junio de 2026 vuelve a encenderse con una nueva entrega de La Promesa, la serie de época de TVE que mantiene a medio país pegado a las tramas del palacio andaluz. El avance del capítulo 862 llega cargado de intriga y de esa sensación de “algo se está moviendo” que nunca termina de quedarse quieta en el mismo sitio.

Ojo: el material disponible del avance real que nos llega desde prensa no detalla con precisión escenas y giros concretos por personaje. Por lo tanto, en este resumen nos ceñimos a lo que sí es fiable: el marco de la emisión, el carácter de “avance” del episodio y el contexto general de la serie, sin inventar acciones nuevas no confirmadas para hoy.

Qué pasará hoy en La Promesa

En el capítulo 862 que se emite hoy, La Promesa continúa con su dinámica habitual: tensiones familiares, ecos de decisiones pasadas y el peso de las apariencias en un entorno donde cualquier gesto puede convertirse en una pista o en una amenaza. El avance publicado para el lunes 29 de junio (referenciado alrededor de la franja de las 18:38) se presenta como una antesala del episodio que acompaña a la tarde, y mantiene el tono de serie que combina drama palaciego con disputas personales.

Lo que sí podemos afirmar con el avance real es que el contenido se centra en el “avance de hoy” del episodio programado para TVE, por lo que su función es la de adelantar el pulso emocional de la jornada: promesas que pesan, conversaciones que pueden alterar el equilibrio y un palacio donde la calma nunca es del todo real. También se aprecia que el material se acompaña de un enfoque de seguimiento de la audiencia (“análisis” y presentación del avance), lo que suele indicar que el episodio de hoy incorpora elementos llamativos para enganchar desde el inicio.

Respecto a personajes y tramas concretas, el avance real disponible no ofrece nombres ni acciones específicas en el texto facilitado. Así que, para no caer en inventos, lo responsable es quedarnos en el terreno que marca la fuente: La Promesa mantiene su conflicto y promete una tarde con tensión narrativa, centrada en lo que puede cambiar a partir de lo que ocurra en el capítulo de hoy.

En cualquier caso, si hay algo que caracteriza a la serie es que cada episodio, incluso cuando el avance no concreta demasiado, suele preparar una consecuencia clara: una revelación, una decisión irreversible o un enfrentamiento que deja huella. Hoy, la maquinaria del palacio vuelve a ponerse en marcha.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se puede ver en La 1 / TVE, en el horario habitual de 17:25.

Con el capítulo de hoy (lunes 29 de junio de 2026), la cita es perfecta para seguir el drama de época desde el sofá y no perder detalle de lo que se está cocinando en el palacio andaluz. ¡Nos vemos en el pase de la tarde!