Asturias, siglo XIX, y una semana que promete no dejar a nadie respirar. En Valle Salvaje, la serie de época de La 1 / TVE que cada tarde acompaña a miles de espectadores, el conflicto se vuelve cada vez más peligroso. Este lunes, 29 de junio de 2026, el avance apunta a un choque frontal entre voluntades: Victoria da una orden extrema y el drama se cierra con consecuencias graves, en una trama donde el poder y la deuda parecen dictar quién vive y quién muere.

Según el avance real difundido, la semana arrancará con una decisión radical: Victoria ordena matar a Matilde. La orden no nace del azar, sino de una cadena de acontecimientos que se va tensando capítulo a capítulo, con personajes dispuestos a cruzar límites para sostener su posición y alcanzar objetivos propios. En paralelo, otro de los focos de tensión es el choque con la autoridad: Don Hernando exige la pena de muerte para la Salcedo, elevando el nivel de amenaza y endureciendo aún más el clima de la historia.

Y cuando todo parece encaminado hacia lo irreversible, aparece un giro especialmente delicado para la trama: la Salcedo, al descubrir un embarazo, provoca una reacción en cadena. En el avance, se indica que ella llega a ordenar a Benigna matar a la doncella. Es decir, el embarazo no solo altera los planes personales, sino que también afecta directamente a las decisiones y lealtades dentro del entramado de poder que rodea a los personajes.

Pero en este Valle Salvaje nadie actúa solo por impulso: Enriqueta parece tener otra vía para resolver el problema de fondo. El avance adelanta que la joven idea otro modo de cobrar la deuda, alejándose de la vía más directa y sumando una nueva capa al conflicto: la posibilidad de que el ajuste de cuentas no se resuelva únicamente con violencia, sino con estrategias que pueden resultar igual de peligrosas para quien intente interponerse.

En definitiva, el arranque de la semana se dibuja con una palabra dominante: crisis. Victoria se sitúa en el centro de la tormenta con una orden letal contra Matilde; Don Hernando endurece el castigo con la pena de muerte; y la Salcedo, marcada por el embarazo, activa una orden para que Benigna actúe. Mientras tanto, Enriqueta propone una salida alternativa que podría cambiar el equilibrio del conflicto. Si algo queda claro, es que el capítulo de hoy no va a ir de miradas: va de decisiones.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Victoria ordena matar a Matilde y lo hace en un contexto de tensión creciente, donde cada paso parece acercar a todos a un desenlace más duro. En esa misma línea de dureza, Don Hernando exige pena de muerte para la Salcedo, elevando la gravedad del castigo y marcando el rumbo de los acontecimientos.

El avance añade un elemento que complica todavía más el tablero: la Salcedo descubre que está embarazada, y esa revelación desencadena una orden concreta. De acuerdo con lo que se avanza, entonces ordena a Benigna matar a la doncella, mostrando cómo la situación personal se convierte en una decisión con consecuencias inmediatas.

Mientras las amenazas se acumulan, Enriqueta introduce un nuevo camino: idea otro modo de cobrar la deuda. No se detallan en el avance los métodos, pero sí queda clara su intención de buscar una fórmula distinta a la violencia directa que dominaba el tono de la semana.

Con este arranque, la historia se centra en choques de autoridad, órdenes cruzadas y un conflicto que no se queda en lo emocional: se transforma en acciones concretas. Valle Salvaje vuelve a apostar por el suspense de época, con personajes que toman decisiones límite y que abren preguntas: ¿quién impondrá su voluntad en el juego de poder del valle?

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de 16:30 (tardes). Este lunes, 29 de junio de 2026, la emisión podría quedar afectada por la programación especial del Mundial 2026, ya que el avance indica que la serie cederá su hueco por tercer lunes consecutivo.

Si te interesa seguir la ficción de RTVE, puedes consultar la disponibilidad en RTVE Play (y, según el avance, también en Netflix). Vuelve el drama rural con un capítulo que, por lo avanzado, promete decisiones difíciles y consecuencias inmediatas.