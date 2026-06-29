Madrid .— La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado este lunes una contundente advertencia a los cónsules y funcionarios de las embajadas españolas, señalando que conceder la nacionalidad a personas que no cumplen con los requisitos legales es una práctica «ilegal».

Sus declaraciones hacen referencia directa a la denominada «ley de nietos», la normativa que facilita a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad de forma directa sin la exigencia de residir en el país.

«Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso», advirtió la líder madrileña durante un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Acusaciones de alteración del censo electoral

Díaz Ayuso criticó con dureza la aplicación de esta norma, asegurando que su impacto sociopolítico provocará que la tercera provincia con mayor volumen de votos en los próximos comicios generales sea Argentina.

A juicio de la presidenta autonómica, la gestión del Gobierno central esconde una estrategia de ingeniería electoral:

Manipulación de escaños: Ayuso acusó al Ejecutivo de «multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas» para modificar las reglas de juego y alterar el censo de votantes.

Ayuso acusó al Ejecutivo de «multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas» para modificar las reglas de juego y alterar el censo de votantes. Críticas a la regularización de migrantes: Vinculó esta situación con la regularización extraordinaria de migrantes en territorio nacional, alertando de que colapsará los servicios públicos.

Vinculó esta situación con la regularización extraordinaria de migrantes en territorio nacional, alertando de que colapsará los servicios públicos. Asignación arbitraria: Denunció que el Gobierno busca la facultad de «asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de votos, según dónde le falten los votos necesarios para obtener al siguiente escaño».

Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid concluyó su intervención afirmando que la política española «se está desquiciando» y lamentó que, a su parecer, se esté cuestionando por primera vez en la historia de la democracia liberal la soberanía del pueblo expresada en las urnas.