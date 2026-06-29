Este lunes 29 de junio de 2026, Sueños de Libertad vuelve a Antena 3 en su horario habitual de las 15:45 y trae consigo la continuación de la saga familiar perfumera ambientada en la Toledo de los años 50. Eso sí: el avance publicado en prensa para esta franja no incluye todavía el desglose íntegro del capítulo de hoy, sino que se presenta como avance semanal (del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio) con un texto orientativo.

Con la información disponible, lo más fiable es ceñirnos a que el capítulo se enmarca en una semana con giros dramáticos alrededor de la familia, la actividad profesional ligada al mundo del perfume y las consecuencias de decisiones pasadas. El avance difundido está planteado como una previa general (y no como un resumen escena por escena), por lo que no podemos asegurar tramas concretas, nombres de personajes implicados en el episodio exacto o hechos específicos protagonizados hoy sin arriesgarnos a inventar.

Ahora bien, sí se percibe la línea narrativa que marca el tono de la serie: conflictos familiares y presiones sociales que golpean el día a día, tensiones vinculadas a la reputación del clan y el papel de la fábrica/perfumería como motor de poder. En estas fechas, la historia suele avanzar encadenando decisiones privadas con consecuencias públicas: cuando el “qué dirán” entra en escena, el equilibrio dentro del hogar se vuelve frágil.

Además, el material de prensa que acompaña a la pieza que llega a los lectores se presenta junto a múltiples titulares de actualidad (guardia civil, encuestas, investidura, coste de pensiones, etc.) y una referencia editorial a la serie como parte de una cartelera televisiva más amplia. Precisamente por eso, no es posible extraer del texto un conjunto de acontecimientos verificables únicamente para el lunes 29, más allá de la continuidad dentro de la semana del 29 de junio al 3 de julio.

Por tanto, el avance de hoy queda planteado de forma orientativa: veremos cómo se tensan las relaciones dentro de la familia perfumera y cómo el entorno —social y personal— obliga a tomar partido. Si algo caracteriza a Sueños de Libertad, es que cada paso dado para proteger a los suyos suele abrir una nueva puerta a la incertidumbre… y esta semana no promete ser distinta.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Capítulo de hoy (lunes 29 de junio de 2026): el avance disponible se limita a una previa semanal y no detalla, en el fragmento compartido, escenas específicas con nombres propios o sucesos confirmados para el episodio concreto de hoy. A partir de esa base, la historia continuará con la misma esencia: drama familiar, presiones del entorno y el peso de la actividad perfumera en la lucha por el lugar de cada uno dentro del clan.

La trama seguirá avanzando dentro de la semana del 29 de junio al 3 de julio , con conflictos que se agrandan a medida que se toman decisiones.

, con conflictos que se agrandan a medida que se toman decisiones. El foco se mantendrá en el núcleo familiar y en cómo las repercusiones de lo ocurrido previamente alcanzan el presente.

y en cómo las repercusiones de lo ocurrido previamente alcanzan el presente. El escenario —Toledo años 50— seguirá funcionando como presión añadida: las apariencias y el qué dirán suelen ser combustible para el choque entre personas.

En resumen: hoy, Sueños de Libertad promete seguir apretando el nudo del drama. Lo que ocurra de forma exacta en el capítulo no aparece desglosado en el texto de avance proporcionado, así que lo más responsable es esperarlo en pantalla para no dar por hecho lo que aún no está confirmado.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Día: lunes, 29 de junio de 2026

Si quieres seguir la saga perfumera de Toledo al ritmo de cada tarde, hoy tienes una cita a las 15:45 con Sueños de Libertad en Antena 3. Y ojo: aunque el avance de prensa no entre en detalles escena por escena, la semana viene cargada de tensión.

¡Te esperamos en la próxima actualización con los acontecimientos confirmados tras el capítulo!