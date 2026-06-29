El IBEX 35 cerró la sesión del lunes 29 de junio de 2026 en 19.387,40 puntos, tras registrar una variación de -37,90 puntos (-0,20%). El índice arrancó en 19.392,70, marcó un máximo intradía en 19.432,80 y tocó un mínimo en 19.317,80. Con este resultado, la tendencia se mantiene a la baja, en una jornada en la que el rebote inicial no terminó de consolidarse.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el mercado encadenó una nueva sesión en clave correctiva, con el foco en la dirección del impulso comprador y en la capacidad del selectivo para recuperar niveles perdidos frente al cierre anterior.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión tuvo un tono prudente desde el comienzo. El índice abrió ligeramente por encima del cierre de la víspera —19.392,70 frente a 19.425,30—, pero pronto apareció una presión vendedora que terminó guiando el desenlace. En el intradía, el IBEX 35 llegó a 19.432,80, un punto por encima de la zona de inicio, aunque no logró sostener esa cota.

La referencia de la sesión fue, más que el máximo, el tramo bajo. El mínimo quedó en 19.317,80, señal de que el mercado probó territorio inferior antes de cerrar. En términos de dinámica, el cierre se situó muy cerca del rango bajo del día, lo que sugiere que la sesión se decidió al final a favor de la parte vendedora.

La comparación con el cierre anterior refuerza el diagnóstico: el IBEX 35 retrocedió 37,90 puntos con respecto a 19.425,30. Aunque el recorte porcentual fue moderado (-0,20%), el mensaje editorial es claro: el índice no recupera tracción y continúa navegando con sesgo bajista.

Evolución de la semana

Si se observa el comportamiento en las últimas cinco sesiones, el IBEX 35 dibuja una semana de altibajos y de difícil continuidad. El domingo 23 de junio el selectivo cerró en 19.476,50, con un día marcado por un máximo en 19.547,00 y un mínimo en 19.352,40. Es decir, ya entonces se veía volatilidad, pero el mercado logró cerrar con cierta fortaleza.

El 24 de junio cambió el guion: el IBEX 35 terminó en 19.389,50, tras abrir muy alto y girar hacia el retroceso (máximo 19.482,30, mínimo 19.314,50). La corrección fue más visible y el selectivo perdió terreno.

El 25 de junio apareció un intento de recuperación: el índice subió hasta un cierre de 19.513,60, con máximos en 19.549,30 y mínimos en 19.348,40. Sin embargo, el impulso no duró.

El 26 de junio, de nuevo el mercado se sostuvo en un rango más defensivo. El IBEX 35 cerró en 19.425,30, con un máximo en 19.512,70 y un mínimo en 19.330,60. Finalmente, el 29 de junio añadió otra sesión en rojo, cerrando en 19.387,40.

23/06 : cierre 19.476,50

: cierre 19.476,50 24/06 : cierre 19.389,50

: cierre 19.389,50 25/06 : cierre 19.513,60

: cierre 19.513,60 26/06 : cierre 19.425,30

: cierre 19.425,30 29/06: cierre 19.387,40

En conjunto, la semana muestra una trayectoria irregular, con incapacidad para consolidar una senda alcista. La última sesión, además, acentúa la lectura de cautela: el IBEX 35 no solo cierra por debajo de su referencia inmediata, sino que lo hace con un final próximo al mínimo del día.

Euríbor y mercados

El contexto macro y el Euríbor siguen marcando el pulso de la economía doméstica y, por extensión, del apetito inversor. En términos generales, el Euríbor actúa como termómetro de la evolución de los tipos de interés en Europa y condiciona tanto la financiación de hogares como la valoración de productos ligados al coste del dinero. A medida que los mercados calibran expectativas sobre política monetaria, cualquier cambio de tono en el debate sobre los tipos puede trasladarse a la renta fija y, por efecto arrastre, a la renta variable.

En la jornada de hoy, el IBEX 35 mantuvo una pauta coherente con un entorno de prudencia: con el índice girando hacia abajo tras tocar máximos intradía, el mercado reflejó que la preferencia no es por el riesgo inmediato, sino por la confirmación de tendencias. Los tipos de interés, la evolución del Euríbor y las expectativas sobre la trayectoria del coste del dinero permanecen, en este sentido, como un factor de atención para la sesión y para el medio plazo.

Cierre: el IBEX 35 cerró en 19.387,40 puntos con -37,90 puntos (-0,20%) y tendencia a la baja, de acuerdo con los datos de Yahoo Finance.