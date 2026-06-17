La semana en La Promesa viene marcada por la cuenta atrás, los conflictos enquistados y esas decisiones que cambian el tablero sin pedir permiso. Y aunque el lunes los espectadores se quedan sin capítulo por la emisión del Mundial de Fútbol 2026, los episodios posteriores llegan con un ritmo frenético: aplazamientos, choques personales y nuevas estrategias que reavivan sospechas en el palacio andaluz. Todo apunta a que el miércoles 17 de junio de 2026 es una de esas jornadas donde cada gesto puede ser el inicio de un problema mayor… o la última oportunidad para enderezar un destino.

Qué pasará hoy en La Promesa

Según el avance real publicado para la semana del 15 al 19 de junio, el foco de los próximos episodios se coloca en varias frentes a la vez. Por un lado, Martina pierde la paciencia con Jacobo, en un choque que promete traer consecuencias inmediatas y más de un comentario en los pasillos del palacio. El ambiente, lejos de calmarse, parece tensarse todavía más, porque no solo se trata de una discusión: hay emociones acumuladas y decisiones que se toman en el momento menos oportuno.

En el plano de las relaciones, el avance semanal también recoge que Curro y Ángela aplazan su boda. No se trata de un simple retraso: la idea de que algo no encaja se vuelve cada vez más evidente, y esa incertidumbre se cuela en el día a día de los protagonistas, condicionando sus próximos movimientos y afectando a la forma en que el resto mira a cada uno de ellos.

Mientras tanto, Julieta sigue recuperándose, un punto importante para entender el clima emocional de la serie: si por fuera el palacio discute y decide, por dentro también hay heridas que tardan en cerrarse y que siguen marcando el ritmo de los personajes.

Pero el pulso principal de la semana, según el mismo avance, llega con la decisión de Lope. Él se juega su última carta para reconquistar a Vera. Y cuando un personaje llega al límite, el resultado rara vez es indiferente: o remueve sentimientos que parecían apagados… o deja a todos con la certeza de que ya no hay vuelta atrás.

En paralelo, las tramas de poder y las cuentas pendientes continúan avanzando: Manuel termina enfrentándose a las continuas exigencias de Ciro, lo que sugiere un punto de ruptura o, al menos, una reacción que no puede seguir postergándose. Además, Teresa paga las consecuencias de un viejo conflicto con Cristóbal, dejando claro que algunas decisiones del pasado siguen cobrando intereses. Y, como si el palacio necesitara más gasolina, las sospechas en torno a varios personajes siguen creciendo, alimentadas por silencios, miradas y gestos que podrían interpretarse de muchas maneras.

Con este panorama, el miércoles 17 llega cargado de tensión acumulada. Lope intenta reconquistar a Vera, Martina choca con Jacobo y el aplazamiento de la boda de Curro y Ángela abre la puerta a nuevas dudas. Todo ello mientras Manuel y Ciro se enfrentan, Teresa afronta el peso de un conflicto anterior y las sospechas se extienden por el palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE con horario habitual de 17:25 (miércoles, 17 de junio de 2026).

Si esta semana te ha dejado con la sensación de que todo puede estallar en cualquier momento, prepara el pañuelo: en La Promesa, las decisiones personales y las tramas del palacio nunca van por caminos separados… y hoy parece que menos que nunca.