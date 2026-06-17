VIGO. — El rey emérito Juan Carlos I ha llegado este miércoles a Galicia en la que supone su tercera visita a la comunidad autónoma en lo que va de 2026. El ex jefe del Estado tiene previsto retomar su actividad náutica y salir a navegar a partir del próximo viernes.

El padre de Felipe VI ha viajado a bordo de un avión privado procedente del aeropuerto de Cascais (Portugal), repitiendo la misma ruta que ya utilizó en su desplazamiento del pasado mes de mayo. La aeronave tomó tierra en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, en torno a las 12:40 horas, registrando un ligero retraso de diez minutos sobre el horario inicialmente previsto.

Como ya es costumbre en sus desplazamientos a tierras gallegas, a pie de pista le esperaba su anfitrión y amigo personal, Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo. Tras descender por la escalerilla del avión, Don Juan Carlos se subió directamente al vehículo de Campos para trasladarse de inmediato a la localidad turística de Sanxenxo (Pontevedra), donde mantendrá su residencia habitual en el entorno de la playa de Nanín.

Curiosamente, la llegada del emérito a Vigo se produce pocas semanas después de que su hijo, el rey Felipe VI, visitara la ciudad olívica a finales de mayo para presidir los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas; una jornada que se vio parcialmente deslucida debido a que las malas condiciones atmosféricas impidieron operar a las aeronaves y a los paracaidistas.

Un año de intensa actividad y visitas frecuentes

Esta nueva estancia consolida la regularidad de los viajes de Juan Carlos I a España durante 2026, tras un inicio de año condicionado por la agenda internacional:

Abril (Primera visita): Aunque inicialmente tenía previsto viajar en marzo, el emérito tuvo que cancelar el desplazamiento debido a la inestabilidad en Oriente Medio, que afectó a las rutas de vuelo desde Abu Dabi. Finalmente viajó en abril, haciendo una escala previa en Vitoria para una revisión médica en la clínica del doctor Eduardo Anitua. Durante esos días en Sanxenxo, siguió la Liga Nacional de la clase 6 metros desde una embarcación auxiliar y estuvo acompañado por la infanta Elena.

Aunque inicialmente tenía previsto viajar en marzo, el emérito tuvo que cancelar el desplazamiento debido a la inestabilidad en Oriente Medio, que afectó a las rutas de vuelo desde Abu Dabi. Finalmente viajó en abril, haciendo una escala previa en Vitoria para una revisión médica en la clínica del doctor Eduardo Anitua. Durante esos días en Sanxenxo, siguió la Liga Nacional de la clase 6 metros desde una embarcación auxiliar y estuvo acompañado por la infanta Elena. Mayo (Segunda visita): Tan solo un mes después, regresó a Galicia para la tercera serie del VIII Circuito de la Liga Española de 6M. Al igual que en la cita anterior, no compitió a bordo del Bribon (barco que terminó ganando el Trofeo Xacobeo), sino que ejerció de espectador desde un barco de apoyo. En esa ocasión, recibió las visitas familiares de la infanta Elena, su nieta Victoria Federica y su sobrina Simoneta Gómez-Acebo.

Agenda internacional: Más allá de sus estancias en Galicia, el rey emérito ha mantenido una agenda pública muy activa este año. En los últimos meses se le ha visto en Sevilla en la corrida de Morante de la Puebla, en Cascais (Portugal) y en París, donde fue galardonado en la Asamblea Nacional francesa por su libro de memorias, Reconciliación, escrito en colaboración con la historiadora Laurence Debray.

Se espera que durante este fin de semana Don Juan Carlos vuelva a dejarse ver por los pantalanes del club náutico pontevedrés, manteniendo el perfil discreto y familiar que ha caracterizado sus últimas apariciones en la ría de Pontevedra.