El expresidente del Gobierno rompe 29 días de silencio tras comparecer en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y entrega una autorización universal para registrar sus activos: «No tengo absolutamente nada fuera de España».

MADRID – El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha roto este miércoles su estricto silencio de casi un mes para defender de manera tajante su inocencia y su trayectoria pública. Tras declarar como investigado (imputado) ante la Audiencia Nacional en el marco de la causa que investiga a la aerolínea Plus Ultra, Zapatero ha asegurado haber actuado siempre «con decencia y honradez», al tiempo que ha lanzado un mensaje de calma y ha pedido confianza a los ciudadanos.

A través de un comunicado emitido inmediatamente después de su comparecencia judicial, el exjefe del Ejecutivo ha anunciado que ha puesto a disposición del tribunal «una autorización universal voluntaria». Con este movimiento, busca demostrar de forma inequívoca que no posee sociedades, dinero, productos financieros ni ningún otro tipo de activo fuera de las fronteras españolas, ni de forma directa ni indirecta. «No tengo absolutamente nada fuera de España», ha remarcado con rotundidad.

Fin a 29 días de silencio por «respeto a la Justicia»

Zapatero ha iniciado su comparecencia escrita agradeciendo la espera tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía. Su silencio, que se ha prolongado durante 29 días, responde —según ha explicado— a una estrategia de prudencia para «preparar este momento y los que vendrán», así como por un profundo respeto a la labor judicial.

«Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza», reza el comunicado.

El expresidente ha avanzado que, una vez cumplido el trámite de declarar ante el juez —quien consideraba que debía ser el primero en escuchar sus argumentos—, iniciará una fase de mayor apertura pública en la que irá desgranando las explicaciones oportunas durante los próximos días.

Un mensaje a los ciudadanos: «La verdad se abrirá paso»

El aspecto más emocional del comunicado ha estado dirigido a la opinión pública y a sus seguidores. Zapatero ha confesado que, cuando se tiene la certeza de ser «completamente inocente», el golpe más duro no es el proceso judicial en sí, sino el coste reputacional y el impacto en la sociedad. «Lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada» si da por buenas las acusaciones vertidas contra él, ha admitido.

Por ello, el expresidente ha concluido su mensaje con una firme petición de paciencia y un compromiso de restitución:

Petición de confianza: «No les decepcionaré».

«No les decepcionaré». Determinación: «Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso».

«Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso». Promesa de futuro: «Devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán».

Con esta declaración, Zapatero asume en primera persona la batalla legal y mediática para limpiar su nombre, en un proceso que promete sumar nuevos capítulos en las próximas semanas a medida que se conozcan los detalles de su declaración en sede judicial.