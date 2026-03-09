El palacio de los marqueses de Luján vive una semana de alta intensidad con el anuncio de boda de Curro y Ángela, la investigación de un asesinato y el estallido de secretos ocultos en el servicio

La ficción diaria de TVE, ‘La Promesa’, ofrece entre el 9 y el 13 de marzo una tanda de episodios cargada de giros dramáticos. La trama se divide entre el júbilo por el anuncio oficial del compromiso matrimonial de Curro y Ángela y la sombra de la tragedia que persigue a Santos tras recibir noticias devastadoras sobre su madre. Todo ello bajo la mirada vigilante de Leocadia, quien está a punto de provocar un terremoto en la zona de servicio.

Lunes 9 de marzo: Sospechas y el duelo de Santos

En el capítulo 789, Ángela comienza a dudar del relato de Cristóbal sobre su pasado, una desconfianza que Leocadia intenta aplacar rápidamente. Por su parte, Martina y Jacobo evidencian una crisis profunda, mientras María Fernández debe gestionar las dudas de Carlo sobre su embarazo tras revelarle su relación previa con Samuel.

En la zona de servicio, el ambiente es desolador: Pía informa de que la Guardia Civil sospecha que la muerte de la madre de Santos no fue accidental, dejando al joven sumido en un dolor profundo. Mientras tanto, Ciro y Julieta sellan una tregua temporal en sus constantes discusiones con un beso.

Martes 10 de marzo: Un anuncio de boda inesperado

El episodio 790 está marcado por la timba de póker organizada por Lorenzo, que atrae a invitados como el marqués de Andújar. Sin embargo, la noche termina en desastre para el capitán; Curro y Ángela eligen este momento para anunciar públicamente su boda, dejando a Lorenzo en ridículo frente a todos sus allegados.

En paralelo, Carlo pilla a María Fernández abrazada a Samuel, lo que dispara sus celos y le lleva a cuestionar la paternidad del bebé que ella espera.

Miércoles 11 de marzo: Humillación y tensiones familiares

Tras el anuncio del compromiso, el capítulo 791 muestra a un Lorenzo derrotado y humillado. En el servicio, María y Samuel intentan convencer a Carlo de que el hijo es suyo, mientras Santos se derrumba ante Pía por el misterio que rodea la muerte de su progenitora.

El regreso de Manuel desde Navarra añade más tensión al palacio: el heredero protagoniza un frío reencuentro con Leocadia y un cruce sumamente incómodo con Julieta, a quien no deseaba volver a ver.

Jueves 12 de marzo: Un beso furtivo y noticias policiales

En la entrega del jueves (capítulo 792), Manuel intenta proteger a los futuros novios ofreciéndoles una estancia en un balneario para alejarlos de la ira de Lorenzo. Martina, por su parte, queda desolada tras recibir duras críticas de Jacobo sobre su proyecto para el Patronato.

El clímax del episodio llega con la reconciliación de Cristóbal y Teresa, quienes se confiesan su amor y se besan apasionadamente, sin percatarse de que Leocadia es testigo directo del encuentro. Además, la Guardia Civil regresa con nuevas noticias para Santos sobre el caso de su madre.

Viernes 13 de marzo: Secretos revelados y un regreso clave

La semana cierra con el capítulo 793 lleno de revelaciones. Tras el descubrimiento del beso, Leocadia exige a Alonso el despido inmediato de Teresa y Cristóbal. Ante la presión, Teresa confiesa a Pía su gran secreto: no está casada y Marcelo es en realidad su hermano.

La tragedia de Santos se confirma cuando la Guardia Civil ratifica que su madre fue asesinada durante un robo. En medio de este dolor, se produce el inesperado regreso de Ricardo a ‘La Promesa’, produciéndose un emotivo reencuentro con su hijo. Finalmente, la tensión entre Manuel y Ciro estalla en un duro enfrentamiento por el trato que este último dispensa a Julieta y Curro.