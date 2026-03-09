La serie diaria de TVE encara una semana de revelaciones donde el regreso de personajes clave y el descubrimiento de antiguos secretos familiares sacuden los cimientos de los Salcedo de la Cruz

La trama de ‘Valle Salvaje’ alcanza un punto de ebullición en la semana del 9 al 13 de marzo. Los espectadores de la ficción de época de TVE asistirán al regreso de Isabel, dispuesta a reencontrarse con Bárbara y Pedrito, y a la aparición de Don Hernando, cuya presencia en la Casa Grande amenaza con desenterrar la verdadera historia sobre la muerte de Evaristo Salcedo de la Cruz.

Las maniobras de Dámaso y el regreso del pasado

La semana comienza con una confirmación esperada por Mercedes: Dámaso ha movido los hilos en la sombra para condicionar el destino de Enriqueta y Braulio. Estas maniobras, lejos de ser fortuitas, responden a un plan calculado que promete alterar el futuro de ambos y que despierta nuevas tensiones en el valle, evidenciando que ningún movimiento en la zona carece de una intención oculta.

Paralelamente, Luisa se convierte en protagonista de un encuentro inquietante. Tras recibir un misterioso anónimo, acude al granero al anochecer, donde se ve obligada a enfrentarse cara a cara con el pasado. Este retorno inesperado la sitúa ante una parte de la historia de los Salcedo de la Cruz que creía sepultada para siempre, poniéndola a prueba sobre su capacidad para afrontar la verdad.

Hernando siembra la discordia en la Casa Grande

La llegada repentina de Don Hernando provoca una auténtica conmoción entre los Gálvez de Aguirre, quienes sospechan de sus verdaderas intenciones. Pese al recelo general, Hernando establece una conexión imprevista con Enriqueta, un vínculo que genera incomodidad y malestar en el palacio.

Sin embargo, su actitud es mucho más hostil con Bárbara, a quien responsabiliza directamente del destino de Irene y Leonardo en un duro reproche. Estas tensiones sirven de antesala para que comience a emerger el mayor secreto de la serie: la verdadera historia de la muerte de Evaristo Salcedo de la Cruz. Las versiones oficiales mantenidas durante años comienzan a tambalearse ante las nuevas evidencias.

Mercedes lanza una advertencia y la verdad sobre el ducado

Consciente del riesgo que supone el recién llegado, Mercedes advierte a Dámaso sobre el peligro de Hernando, asegurando que tras su fachada de respetabilidad se esconde alguien capaz de cualquier cosa. En medio de este clima de sospecha, Isabel decide dar un paso al frente y arriesgarlo todo para propiciar su reencuentro con Bárbara y el pequeño Pedrito.

En el tramo final de la semana, la tensión se traslada a la relación entre Braulio y su madre, tras los reproches del joven por su comportamiento. No obstante, el clímax llegará con el enfrentamiento entre Hernando y José Luis. Tras perder la paciencia, Hernando exige a José Luis que revele qué ha ocurrido realmente con el ducado de Valle Salvaje, dejando en el aire si este último se atreverá a confesar toda la verdad sobre los derechos sucesorios.