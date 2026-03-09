Consulte los números premiados en los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles celebrados ayer

Los sorteos de azar del domingo, 8 de marzo de 2026, han dejado una nueva lista de agraciados en los principales juegos del Estado y la ONCE. El Sueldazo de la ONCE, el Gordo de la Primitiva y la Bonoloto han repartido fortuna en una jornada dominical marcada por la cuantía de los premios en juego. A continuación, detallamos todos los resultados y combinaciones ganadoras.

Sueldazo de la ONCE: un premio de 5.000 euros al mes

El número premiado con el Sueldazo de la ONCE en el sorteo principal ha sido el 55714, perteneciente a la serie 040. Este premio otorga al ganador una cuantía de 300.000 euros al contado, a los que se suma un sueldo de 5.000 euros mensuales durante los próximos veinte años. Aquellos cupones que coincidan con las cinco cifras del número premiado (55714), pero no con la serie, recibirán un premio de 20.000 euros.

Además, el sorteo ha dejado cuatro segundos premios adicionales, dotados con 24.000 euros anuales durante una década:

• 57131, serie 025

• 85698, serie 051

• 88539, serie 035

• 89392, serie 034

El resto de extracciones también genera beneficios para los participantes: las cinco cifras de estas segundas extracciones sin la serie están premiadas con 400 euros. Asimismo, se reparten 200 euros a las cuatro últimas cifras del Sueldazo, 30 euros a las tres últimas, 4 euros a las dos últimas y un reintegro de 2 euros a la última cifra.

El Gordo de la Primitiva

El sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo ha arrojado la siguiente combinación ganadora: 14, 26, 46, 48 y 49, siendo el número clave (reintegro) el 5.

Resultados de la Bonoloto

En cuanto a la Bonoloto, la combinación afortunada de este 8 de marzo ha sido la formada por los números 14, 15, 16, 42, 44 y 46. El número complementario ha correspondido al 11 y el reintegro ha sido el 3.

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en esta información. La única fuente oficial vinculante es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.