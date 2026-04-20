Entre el 20 y el 24 de abril, la ficción de Antena 3 vive una de sus semanas más tensas con el asesinato de Pelayo y la encrucijada de Marta ante el funeral

La serie ‘Sueños de libertad’ encara una semana decisiva en su trama con la emisión de los capítulos 543 al 547. El fallecimiento de Pelayo se ha convertido en el eje central de la historia, provocando una profunda conmoción en el seno de los De la Reina y desencadenando una serie de sospechas y conflictos familiares que marcarán el rumbo de la ficción en los próximos días.

Lunes, 20 de abril: El impacto del asesinato de Pelayo

La semana arranca con el impacto emocional de la muerte de Pelayo. Mientras la familia intenta asimilar la pérdida, Beatriz comienza a albergar serias sospechas sobre la implicación de Álvaro en lo que parece haber sido un asesinato. En paralelo, la convivencia se vuelve un reto para Miguel, quien se ve obligado a imponer normas estrictas a su padre. Por su parte, Damián descubre las mentiras de Tasio respecto a su ausencia en la comida familiar, mientras que la relación entre Salva y Mabel da un paso adelante con un inesperado beso.

Martes, 21 de abril: Claudia descubre la traición

En el capítulo del martes, la trama se complica para Claudia al pillar a Mabel y Salva en un momento de intimidad. Este descubrimiento marcará un punto de inflexión en sus relaciones personales. Al mismo tiempo, Carmen debe abandonar temporalmente su entorno para acudir al cuidado de su madre, dejando a Valentina y Begoña con la obligación de trabajar juntas. Además, un motivo de peso obligará a los personajes a retrasar el entierro de Pelayo, mientras Nieves toma una determinación drástica sobre su matrimonio.

Miércoles, 22 de abril: Indagaciones de la Guardia Civil

La jornada del miércoles estará marcada por la confrontación entre Claudia y Mabel. Beatriz, decidida a esclarecer lo sucedido, comenzará a indagar sobre los avances de la Guardia Civil en la investigación del asesinato. En el ámbito religioso, Damián se verá obligado a defender ante don Agustín el retraso del sepelio. La tensión aumentará cuando Beatriz realice una sorprendente revelación a Gabriel y Manuela vuelva a advertir a Eduardo sobre las verdaderas intenciones de Begoña.

Jueves, 23 de abril: El temor de Álvaro y el secreto de Salva

En la penúltima entrega semanal, el miedo se apodera de Álvaro, quien teme ser reconocido por Marta. Por otro lado, Salva decide abrirse con Mabel y revelarle un episodio significativo de su pasado. Mientras Nieves intenta mediar en la relación de Miguel con su padre, Darío busca el momento oportuno para trasladarle una información de vital importancia a Marta.

Viernes, 24 de abril: Marta, ante la decisión de acudir al entierro

El cierre de la semana se centra en la figura de Marta, quien se niega inicialmente a asistir al funeral de Pelayo. A pesar de su firme postura, Digna intervendrá pidiéndole que acuda por respeto a doña Clara. Mientras tanto, Begoña realizará un hallazgo inesperado sobre Eduardo y Gabriel descubrirá la difícil situación de Pablo tras ser expulsado de su hogar. Finalmente, Claudia tomará la determinación de romper definitivamente su amistad con Salva.