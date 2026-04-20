Entre el 20 y el 24 de abril, la serie de TVE aborda las consecuencias del asalto a la calesa y la aparición de un nuevo personaje que cambiará el rumbo de la trama

La ficción ‘Valle Salvaje’ alcanza esta semana uno de sus puntos de mayor tensión narrativa. Tras el atentado contra Dámaso y Victoria, perpetrado por don Hernando bajo las órdenes de José Luis, la incertidumbre se apodera de los habitantes del valle. La aparición de la calesa volcada desata una serie de investigaciones y sospechas que pondrán en jaque las alianzas establecidas hasta el momento.

Lunes, 20 de abril: La búsqueda de desaparecidos

La semana comienza con la inquietud de Mercedes, quien sospecha que lo ocurrido a Dámaso no ha sido un accidente fortuito. Ante la falta de noticias, Rafael decide tomar cartas en el asunto y se dispone a investigar personalmente el lugar del siniestro para dar con el paradero de la pareja.

Mientras tanto, en el ámbito familiar, Alejo se enfrenta a su tía Enriqueta para frenar los rumores sobre la paternidad de Evaristo, temiendo que la verdad sobre la infidelidad de su marido dañe a Luisa. Por su parte, José Luis y don Hernando ultiman su plan: el cuerpo de Victoria debe aparecer pronto, señalando a Dámaso como su presunto asesino antes de que este también sea hallado sin vida.

Martes, 21 de abril: La desesperación de Mercedes

En el capítulo del martes, la angustia se apodera de Mercedes ante la posibilidad de haber perdido a Dámaso definitivamente. José Luis, lejos de mostrar calma, descarga su ira contra Rafael mientras lidia con sus propios remordimientos. En el pueblo, los intentos de Luisa por obtener respuestas resultan infructuosos al ser rechazada por la única persona capaz de ayudarla.

Miércoles, 22 de abril: Revelaciones y nuevos sospechosos

La llegada de nuevos personajes al valle marca la entrega del miércoles. Estos recién llegados ocultan información que podría desbaratar los planes de José Luis y Hernando. En otras tramas, Benigna confirma el estado de Matilde respecto a su posible embarazo, y Luisa traslada a Bárbara una información reveladora sobre el hijo de Adriana que dejará a la joven Salcedo en estado de shock.

Jueves, 23 de abril: Un misterioso encuentro en el bosque

La trama se expande fuera de los límites habituales del Valle cuando Francisco y Pepa encuentran a una joven en apuros en mitad del bosque. Este nuevo personaje promete ser clave en los próximos episodios. En el entorno de los protagonistas, Enriqueta confía una misión a su hijo Braulio, cuya capacidad para aprovechar la oportunidad está por verse, mientras Rafael reacciona con recelo ante los consejos de don Hernando.

Viernes, 24 de abril: La confesión de la verdad

El cierre de la semana trae consigo el esperado regreso de Dámaso y Victoria. A pesar del intento de Dámaso por reconciliarse con Mercedes, esta le muestra su rechazo inicial. Sin embargo, la situación da un vuelco cuando la pareja decide confesar la verdad sobre el asalto al carruaje, lo que promete consecuencias imprevisibles para los instigadores. Finalmente, Pepa deberá intervenir para salvar a Francisco de un apuro relacionado con Leonor.