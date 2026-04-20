Consulte la combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva, la Bonoloto y el Sueldazo de la ONCE en una jornada con botes millonarios

La fortuna ha vuelto a citarse con los españoles este domingo, 19 de abril de 2026, en una jornada marcada por sorteos de gran relevancia. Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE han celebrado sus tradicionales encuentros dominicales, repartiendo premios que van desde botes acumulados de 5,6 millones de euros hasta rentas mensuales garantizadas para las próximas décadas.

El Gordo de la Primitiva: combinación y número clave

El sorteo de El Gordo de la Primitiva, que este domingo ponía en juego un bote de 5,6 millones de euros, ya tiene combinación ganadora. Los números agraciados han sido los siguientes:

2, 10, 37, 39 y 47. El número clave o reintegro ha recaído en el 2.

Este sorteo, uno de los más esperados del fin de semana por su alta capacidad de acumulación, requiere el acierto de los cinco números de la matriz principal y el número clave para obtener el premio de categoría especial.

Resultados de la Bonoloto

Por su parte, la Bonoloto también ha arrojado sus cifras para este domingo. La combinación ganadora está compuesta por los números:

9, 13, 42, 44, 45 y 47.

A falta de la confirmación oficial del escrutinio por parte de Loterías y Apuestas del Estado, los participantes que hayan validado sus apuestas para hoy podrán comprobar si su boleto coincide con esta secuencia para optar a los premios correspondientes.

El Sueldazo y Super Once de la ONCE

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha repartido suerte a través de su emblemático Sueldazo. El primer premio, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha sido para:

Número: 99244 | Serie: 002

Además, se han otorgado cuatro premios adicionales de 24.000 euros anuales durante 10 años a las siguientes combinaciones:

• Número: 48475 | Serie: 006

• Número: 69156 | Serie: 011

• Número: 85201 | Serie: 052

• Número: 95106 | Serie: 045

Asimismo, el Super Once ha completado la jornada con la siguiente extracción de 20 números: 07, 11, 18, 19, 22, 23, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 49, 52, 56, 62, 64 y 78.

Es fundamental recordar que la única lista oficial y válida es la proporcionada por las entidades organizadoras (Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores u omisiones en la publicación de los resultados.