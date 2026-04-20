Entre el 20 y el 24 de abril, el palacio vive días de máxima tensión con el enfrentamiento entre Curro y el ama de llaves, mientras una nueva doncella altera la paz del servicio

La semana en ‘La Promesa’ arranca bajo el signo de las confesiones que amenazan con dinamitar los cimientos del marquesado. El palacio de Luján se enfrenta a las consecuencias de la verdad revelada: Pía Adarre ha confesado a Curro que ella fue la responsable de la muerte del barón de Linaja. Esta revelación, sumada a la ruptura de Curro con Ángela y la llegada de nuevos rostros al servicio, marcará el devenir de los capítulos 817 al 821.

Lunes, 20 de abril: Curro, traicionado por el silencio de Pía

El lunes, el palacio se estremece tras la confesión de Pía. Curro, lejos de encontrar consuelo, reacciona con ira y dolor al sentirse profundamente traicionado por el prolongado silencio del ama de llaves. En el hangar, la tensión no es menor; Ciro intenta imponer su autoridad sobre Julieta, quien defiende con firmeza su independencia.

La llegada de Estefanía, una nueva y exuberante doncella, genera una inmediata inquietud en el servicio, despertando los celos de María Fernández. Mientras tanto, Vera permanece recluida en su cuarto con la ayuda de Teresa para evitar un encuentro con el duque de Carril, y Martina, harta del control de Jacobo, decide poner fin a su relación.

Martes, 21 de abril: El acercamiento entre Manuel y Julieta

En la entrega del martes, Manuel encuentra en Julieta una confidente inesperada. El heredero del marquesado se abre con ella y le relata su historia de amor con Jana, consolidando una complicidad que contrasta con la creciente enemistad entre Manuel y Ciro, quienes están a punto de llegar a las manos.

La desconfianza hacia Estefanía crece entre los criados, especialmente por parte de Leocadia y María. Por otro lado, el secreto de Pía deja de serlo cuando Curro le revela a Ángela la verdad sobre la muerte de su abuelo. Ricardo, atormentado por su propio pasado tras confesar que mató accidentalmente a Ana, pregunta a Pía si tiene intención de denunciarlo ante las autoridades.

Miércoles, 22 de abril: Una decisión de conciencia y un momento de pasión

El miércoles, Pía decide no denunciar a Ricardo, empatizando con la carga que supone llevar una muerte sobre la conciencia. Mientras Adriano moviliza a todos para reformar el refugio y atraer el favor de doña Pilarcita, Ciro busca desesperadamente el contacto con el duque por motivos económicos.

El momento culminante de la jornada lo protagonizan Manuel y Julieta. Tras una íntima conversación sobre antiguos amores, ambos se encuentran en una situación de máxima proximidad y están a punto de besarse, dejando en el aire la estabilidad de sus actuales compromisos.

Jueves, 23 de abril: El cara a cara de Vera con su padre

Tras el amago de beso, Manuel y Julieta intentan fingir normalidad, aunque el recuerdo del hangar les persigue. En las zonas nobles, Jacobo logra acercarse a doña Pilarcita, lo que provoca los celos de Adriano al ver el éxito de su rival.

La tensión se traslada a Curro, quien confiesa a Martina su deseo de abandonar ‘La Promesa’ para siempre, una noticia que Ángela recibe con pesar. Sin embargo, el gran giro se produce cuando Vera es citada en el despacho de Cristóbal; allí, la doncella se encuentra frente a frente con su padre, el duque de Carril, del que tanto tiempo llevaba escondiéndose.

Viernes, 24 de abril: Sospechas, flirteos y un beso prohibido

El viernes, el reencuentro entre Vera y su progenitor marca el pulso del capítulo. En el servicio, Estefanía comienza a flirtear con Samuel, ante la mirada reprobatoria de María. La salud de Adriano empieza a resentirse debido al esfuerzo invertido en el refugio, mientras Manuel invita a Julieta a acompañarle en sus recados.

El cierre de semana trae una nueva sorpresa: Pía presencia un beso apasionado e íntimo entre Leocadia y Cristóbal. Al mismo tiempo, Ricardo, incapaz de lidiar con el remordimiento, se plantea seriamente entregarse a la Guardia Civil, y Lorenzo provoca una violenta reacción en Curro ante la atenta mirada del marqués de Luján.