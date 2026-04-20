La Aemet advierte de tormentas fuertes con granizo en el nordeste mientras persiste el calor en el resto de la Península

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 20 de abril, una jornada marcada por la dualidad meteorológica en la geografía española. Mientras que buena parte del país continuará registrando temperaturas inusualmente altas para la época, la inestabilidad ganará protagonismo en el cuadrante nordeste peninsular, donde se esperan fenómenos tormentosos de intensidad.

Alerta por tormentas y granizo en el valle del Ebro y Pirineos

La inestabilidad atmosférica se concentrará principalmente en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. En estas zonas, la formación de nubosidad de evolución dará lugar a chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes. Según las previsiones, estos episodios vendrán acompañados de una notable probabilidad de granizo y de rachas de viento muy fuertes, especialmente en el Pirineo oriental, donde las precipitaciones serán más intensas.

Estabilidad generalizada y calima en la Península

En el resto del territorio nacional, el escenario dominante será el de la estabilidad. Los cielos permanecerán mayoritariamente poco nubosos o con presencia de nubes altas, a excepción de algunos intervalos de nubes bajas matinales en las zonas litorales del Cantábrico y el Mediterráneo.

Una de las novedades de la jornada será la entrada de calima desde el oeste peninsular, que se irá extendiendo a lo largo del día. Por el contrario, este fenómeno de polvo en suspensión irá remitiendo de forma progresiva en el archipiélago canario.

Comportamiento de las temperaturas y vientos

En lo que respecta a los termómetros, no se esperan grandes cambios en la Península, manteniendo los valores elevados de los últimos días. No obstante, se prevén comportamientos específicos por zonas:

• Canarias: Experimentará un descenso térmico notable, con caídas de más de seis grados en las máximas.

• Galicia y Ampurdán: Se espera un ligero descenso de las temperaturas máximas en sus litorales.

• Interior norte: Las mínimas registrarán un ascenso en el País Vasco, Cantabria, norte de Burgos y el alto Ebro.

El viento soplará de carácter flojo y variable en el interior peninsular, mientras que en las zonas costeras predominará el régimen de brisas. En el Estrecho se espera levante moderado y en Canarias, vientos de componente oeste también moderados.