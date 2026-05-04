Ceuta vivirá este lunes, 4 de mayo, una jornada marcada por la estabilidad meteorológica, aunque con cambios en la nubosidad a lo largo del día. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el arranque de la jornada estará condicionado por la presencia de nubes altas, que irán dejando paso progresivamente a cielos poco nubosos durante buena parte del día.

Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, propios de esta época del año. La máxima rondará los 20 grados, mientras que la mínima se situará en torno a los 15 o 16 grados, lo que dejará un ambiente templado tanto durante las primeras horas como en la tarde.

El viento soplará de componente oeste y será uno de los elementos más destacados de la jornada, aunque sin alterar de forma significativa la estabilidad prevista. No se esperan precipitaciones, por lo que el lunes permitirá desarrollar actividades al aire libre con normalidad, especialmente durante las horas centrales del día.

De cara al martes, la previsión apunta a una jornada también estable en Ceuta, con predominio del sol y algunas nubes. Las temperaturas apenas registrarán cambios, con máximas cercanas a los 19 o 20 grados y mínimas alrededor de los 15 grados.

Para el miércoles, el tiempo continuará sin grandes variaciones, aunque la nubosidad podría ganar presencia conforme avance la jornada. El ambiente seguirá siendo suave, con valores similares a los de los días anteriores y viento moderado en algunos momentos.

La información meteorológica debe considerarse provisional y sujeta a próximas actualizaciones, especialmente ante posibles cambios en la dirección del viento o en la evolución de la nubosidad durante las próximas horas.