José Luis se enfrenta a la quiebra de su mundo tras el reto de Dámaso, mientras las sospechas sobre el robo del bebé se confirman entre Luisa y Bárbara

La tensión se apodera del devenir de ‘Valle Salvaje’, la serie diaria de TVE. Tras los acontecimientos vividos en la semana del 18 al 22 de mayo, la producción de la televisión pública afronta un ciclo de capítulos cruciales entre el 25 y el 29 de mayo. A lo largo de las entregas 422 a 426, José Luis será testigo del desmoronamiento inesperado de su entorno, cercado por las decisiones de su pasado, los secretos y las traiciones. Las tramas conducen a los protagonistas a una situación límite que alterará de forma definitiva su destino en los próximos episodios.

Capítulos del 25 al 29 de mayo en ‘Valle Salvaje’

Lunes, 25 de mayo (Capítulo 422): El declive de Rosalía y un desafío definitivo

La semana arranca con una honda preocupación en ‘Valle Salvaje’. Rafael detecta un empeoramiento progresivo en el estado de salud de Rosalía, lo que le lleva a permanecer en constante vigilancia ante el temor de que la situación clínica de la mujer se agrave de manera definitiva. En paralelo, Leonor interviene para proteger a su hermana mediante una seria advertencia: no debe depositar su confianza en ninguna persona de su entorno, habida cuenta de que los secretos y las deslealtades persisten alrededor del núcleo familiar.

El foco de tensión se desplaza al encuentro convocado por Hernando, una reunión concebida inicialmente para pacificar los ánimos que, sin embargo, deriva en un severo enfrentamiento. Dámaso ejecuta una provocación deliberada contra José Luis. Ante la afrenta, este último estalla en furia ante los presentes y reta a Dámaso a un duelo a muerte, sumiendo el conflicto en un escenario de consecuencias imprevisibles.

Martes, 26 de mayo (Capítulo 423): Estrategias de información y advertencias en palacio

La entrega del martes muestra a Rosalía y Leonor decididas a instrumentalizar el entusiasmo que Pepa manifiesta por sus recientes vínculos sociales. Ambas hermanas logran que la joven revele, de manera inadvertida, detalles inéditos y datos de carácter estratégico para sus propósitos.

Mientras tanto, en las dependencias del palacio, Hernando sostiene un delicado intercambio verbal con Enriqueta. El primero aconseja a la mujer que deponga su actitud de presión sobre José Luis con el fin de evitar una ruptura definitiva de la situación. Pese a la advertencia, las fricciones entre las partes implicadas continúan en aumento. En este contexto de hostilidad, Luisa opta por poner en marcha su última estrategia con el propósito de desvelar la verdad que persigue desde hace tiempo, si bien los plazos apremian para eludir consecuencias de carácter irreparable.

Miércoles, 27 de mayo (Capítulo 424): La confesión de Enriqueta y la determinación sobre María

La trama de la mitad de semana se dinamiza con la confesión de Enriqueta a Rafael. La mujer desvela la existencia de una importante deuda financiera que arrastra José Luis, una revelación con capacidad de alterar el escenario vigente. Asimismo, Enriqueta consigue neutralizar los argumentos de Hernando, invalidando sus intentos de manipulación orientados a reconducir la situación en su propio beneficio.

Por otra parte, la emotividad marca el plano familiar cuando Pedrito evoca la figura de Adriana en el transcurso de una conversación con Leonor. En el cierre del episodio, Rosalía causa un hondo desconcierto en su hermana al comunicarle la determinación irrevocable que ha adoptado en lo tocante a María, una noticia que suscita nuevas incertidumbres respecto al porvenir de la joven.

Jueves, 28 de mayo (Capítulo 425): Resoluciones financieras y una noticia inesperada en el pueblo

El jueves, Rafael propicia una reunión con Alejo al objeto de abordar el estado de la deuda pendiente vinculada a su tía. El contenido de la conversación motiva al duque a adoptar una resolución de calado que podría modificar el rumbo de los acontecimientos venideros.

De forma simultánea, José Luis promueve un acercamiento hacia su esposa con la intención de restaurar los vínculos de confianza mutua. No obstante, estas maniobras coinciden con la llegada de una imprevista noticia que sacude al pueblo, cuyo impacto directo amenaza con transformar la existencia de los moradores de ‘Valle Salvaje’.

Viernes, 29 de mayo (Capítulo 426): La resolución sobre el bebé y el último as de Enriqueta

En el capítulo que cierra la semana, Luisa y Bárbara materializan una alianza que les permite alcanzar una conclusión determinante en torno al robo del bebé. La progresiva convergencia de los indicios otorga solidez a unas sospechas que cobran pleno sentido para ambas mujeres.

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Finalmente, Braulio manifiesta su extrañeza ante el repentino optimismo que muestra su madre en relación con el cobro de la cantidad adeudada, al no comprender los motivos subyacentes a dicha actitud. La trama concluye con la reserva de Enriqueta, quien mantiene un último recurso oculto capaz de transformar el escenario general de forma permanente.