Este lunes, 25 de mayo de 2026, la conexión marítima entre Ceuta y Algeciras mantiene un ritmo constante de salidas, con servicios que facilitan el desplazamiento diario entre ambas orillas. Operan las principales compañías del Estrecho, con travesías de entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

En la jornada de hoy, los viajeros pueden encontrar alternativas tanto por la mañana como por la tarde/noche. En Ceuta-Algeciras hay 19 salidas y en el sentido contrario, Algeciras-Ceuta, 20, con rotaciones de Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras el lunes 25 de mayo de 2026, con duración de 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Así queda el calendario de salidas de Algeciras hacia Ceuta para el lunes 25 de mayo de 2026, con travesías entre 60 minutos y 90 minutos según el tipo de servicio.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para aprovechar la salida elegida este lunes, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Así se reduce el riesgo de imprevistos en el acceso y el embarque.

Además, conviene confirmar el horario con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y tener preparada la documentación de viaje antes de iniciar el trayecto.