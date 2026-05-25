El presentador de ‘Malas lenguas’ condena la agresión verbal de Daniel Esteve a una informadora de la cadena pública durante la manifestación de la extrema derecha en Madrid

La corporación RTVE se convirtió este sábado en el centro de los ataques e insultos por parte de una parte significativa de los asistentes a la manifestación de la extrema derecha celebrada en Madrid. La movilización, que contó con el apoyo del Partido Popular y Vox, estaba dirigida contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Entre los altercados registrados destacaron los protagonizados por rostros reconocidos como Daniel Esteve, líder de la organización Desokupa, quien además de empujar a un periodista de laSexta, dirigió graves descalificaciones contra una reportera del programa Malas lenguas, unos hechos que fueron reprobados de forma categórica y en directo por el periodista Jesús Cintora.

Tensión e insultos durante la cobertura informativa

Los hechos ocurrieron durante la emisión del espacio Malas lenguas Noche en La 2. El presentador del formato dio paso a la difusión de unas imágenes en las cuales se apreciaba la violenta reacción del activista ante las preguntas de una trabajadora del programa que intentaba recabar su testimonio. La informadora interpeló a Esteve cuestionándole si se arrepentía de haber amenazado a periodistas con anterioridad.

La respuesta del líder de Desokupa se produjo en un tono agresivo y despectivo hacia los profesionales de los medios de comunicación: «¿A qué periodistas? Los de Telepedro no sois periodistas, sois basura. Si insulto es a la basura, no os considero periodistas». Ante la réplica de la reportera, quien le preguntó si consideraba que mediante el uso de la violencia se podía llegar a algún lugar, Esteve continuó con sus ataques verbales dirigidos hacia la emisora pública. «No lo sé, pregúntaselo a la mierda de cadena que representas», esgrimió antes de rehusar contestar a la trabajadora y espetarle: «Venga, payasa. ¡A correr!».

La condena de Jesús Cintora en el plató de La 2

Tras la emisión de la secuencia de vídeo, Jesús Cintora tomó la palabra en el plató de televisión para trasladar a los espectadores de RTVE una firme condena por los insultos proferidos contra su compañera de delegación. El comunicador recordó las dinámicas habituales de este tipo de perfiles en el debate público y el impacto que tienen sus afirmaciones.

«Este tipo se dedica, entre otras cosas, a lanzar bulos cuando hay crímenes, señalando a los migrantes, y luego es mentira. Dice que hay que controlar a los periodistas, que eso claramente, a mi modo de ver, es enormemente grave», expuso el conductor de Malas lenguas. Acto seguido, Cintora censuró de manera explícita la actitud del dirigente de la organización de desahucios frente a la reportera: «Y luego, con esta compañera nuestra, insultarla de esa manera, uno que va de tan machito, es enormemente cobarde, además de miserable».

Reflexión de los colaboradores sobre la convivencia

El espacio de debate contó también con la intervención de sus analistas. Gonzalo Miró, presentador del programa Directo al grano en La 1 y que este sábado participó como tertuliano en el segundo canal de la televisión pública, refrendó las palabras del conductor del espacio y censuró el comportamiento del manifestante.

«Son las formas que tienen este tipo de personas», argumentó Gonzalo Miró durante su turno de palabra. El colaborador invitó a la audiencia a realizar una reflexión profunda sobre las consecuencias que tienen estas conductas radicales en la sociedad española y en el desarrollo de la actividad política nacional. «A mí la reflexión que me surge al escuchar a gente así es: ¿Quién se puede pensar que con este tipo de personas y este tipo de actitudes el país va a ser un lugar mejor? En la convivencia y el respeto entre la gente que pensamos distinto, que en el fondo la política debería encaminarse a eso, ¿quién puede pensar que este tipo de actitudes nos llevan a mejorar el lugar que compartimos?», concluyó el tertuliano.