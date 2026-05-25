Esta semana, del 25 al 31 de mayo de 2026, Tauro entra en un periodo de ajustes prácticos: lo que venía “casi” encajando pide una respuesta. Venus te empuja a cuidar los vínculos con tacto, mientras que el cielo favorece conversaciones que ordenan prioridades. Si te mantienes constante y evitas el exceso de rigidez, los resultados llegan antes de lo que esperas.

Amor y relaciones

El 28 de mayo marca un punto de inflexión emocional: un gesto pequeño—una llamada, un mensaje bien elegido o una disculpa—puede destrabar una tensión acumulada. Para Tauro, el amor mejora cuando reduces el “control” y das espacio a la otra persona para explicar su lado de la historia.

En parejas, la tendencia es a querer estabilidad, pero esta semana el reto es negociar: definid qué significa “estar bien” para ambos. Si estás soltero, aumentan las probabilidades de conectar con alguien que te inspire seguridad; no desde la prisa, sino desde la conversación auténtica.

Ojo con el 30 de mayo: si notas que te cuesta ceder, conviene pausar antes de responder. La relación no necesita un debate, necesita armonía. Hablar claro, con calma, te sale mejor que insistir.

Trabajo y finanzas

Entre el 26 y el 29 de mayo, Tauro verá cómo se abren puertas por perseverancia. Puede aparecer una propuesta relacionada con mejora de procesos, reorganización de tareas o una responsabilidad adicional. Tu fortaleza esta semana es la constancia: el esfuerzo se reconoce, incluso si no llega en forma inmediata.

En finanzas, el consejo astrológico es prudencia con los gastos “por impulso emocional”. Si planeas una compra importante, compara alternativas y define un máximo. El 27 o el 29 son días más favorables para revisar presupuestos y ajustar compromisos.

Si trabajas por cuenta propia o gestionas proyectos, la clave es concretar: cierra acuerdos por escrito y marca plazos realistas. La energía del periodo premia lo medible y lo bien organizado.

Salud y bienestar

Tu bienestar se beneficia de una rutina estable. Esta semana funciona especialmente bien volver a lo básico: descanso suficiente, hidratación y movimiento suave (caminar, estiramientos o un trabajo de movilidad). Evita castigar el cuerpo con “todo o nada”.

Además, presta atención a señales de tensión acumulada—mandíbula, hombros o espalda. Un enfoque preventivo (calor local, respiración consciente y pausas) te ayudará a mantener energía sin llegar al límite.

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Días clave de la semana

Lunes 25 de mayo: buen arranque para ordenar agenda y dejar claras tus intenciones; marca el tono del compromiso que mantendrás durante la semana.

buen arranque para ordenar agenda y dejar claras tus intenciones; marca el tono del compromiso que mantendrás durante la semana. Miércoles 27 de mayo: día favorable para revisar números y tomar decisiones financieras con cabeza; ideal para presupuestos y correcciones.

día favorable para revisar números y tomar decisiones financieras con cabeza; ideal para presupuestos y correcciones. Jueves 28 de mayo: impulso emocional para las relaciones; un gesto directo y amable puede mejorar la comunicación en pareja o favorecer un encuentro.

Consejo semanal para Tauro

Confía en tu capacidad de sostener lo importante, pero esta semana añade un ingrediente: flexibilidad. Mantén tu esencia, sí, pero permite que las circunstancias se ajusten contigo. Si tomas decisiones con calma—especialmente sobre amor, trabajo y salud—los astros te acompañarán con resultados más estables y satisfactorios.