El espacio de Telecinco aplicó herramientas tecnológicas para simular cambios de imagen radicales en sus colaboradores, provocando una reacción de asombro en el plató ante la semejanza con la protagonista de la docuserie

El plató del programa ‘Fiesta’, emitido en las tardes de Telecinco, se convirtió este sábado en el escenario de una notable sorpresa televisiva al aplicar la inteligencia artificial para proyectar cambios estéticos radicales en sus tertulianos. Tomando como referencia las recientes transformaciones de estilo experimentadas por los concursantes del programa Supervivientes 2026, el espacio conducido por Emma García ofreció a la audiencia diversas simulaciones de peinados en sus colaboradores. No obstante, el momento de mayor repercusión se produjo al exhibir la imagen modificada de Rocío Flores, a quien se le asignó un peinado prácticamente idéntico al que lucía su madre, Rocío Carrasco, durante la grabación de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Una simulación que causó el asombro unánime en el plató

La dinámica se inició cuando la presentadora, Emma García, cedió la palabra a un redactor del equipo para mostrar en las pantallas del decorado las distintas propuestas estilísticas virtuales elaboradas para los presentes. De este modo, se exhibió al colaborador Pipi Estrada desprovisto de cabello, a Miguel Frigenti y Kike Calleja con tonalidades rubias, y a María Eugenia Yagüe con una cresta de carácter multicolor.

La atmósfera del plató cambió de manera drástica al proyectarse la fotografía de Rocío Flores. La fidelidad de la recreación digital respecto al aspecto que presentaba Rocío Carrasco en la citada producción audiovisual fue tan acusada que la propia afectada reaccionó de inmediato de forma verbal. «Parezco mi madre en su documental», manifestó la hija de Antonio David Flores, una afirmación que provocó que Emma García mostrase un gesto de absoluta estupefacción. De manera consecutiva, la tertuliana evidenció su disconformidad con el resultado estético obtenido: «No me gusta, no me gusta nada…».

Explicaciones de la colaboradora ante la tensión generada

Ante el impacto causado por su comentario, que dejó en situación de sorpresa a compañeros de mesa como Miguel Frigenti, Rocío Flores procedió a matizar sus palabras para justificar su rechazo a la imagen ofrecida por el sistema informático. «No por nada, sino porque a mí no me pega eso. Me podrías haber puesto algo más… No me gusta nada», argumentó la actual colaboradora de la cadena, quien zanjó la cuestión asegurando su intención de mantener su apariencia habitual: «Nada, nada, me quedo rubia…».

La conductora del magacín, Emma García, intervino de forma breve para analizar la composición de la imagen señalando que «nada, no me gusta, aparte que es verdad que le habéis puesto pelo…», momento en el cual el redactor optó por agilizar el desarrollo de la sección ofreciendo nuevos ejemplos visuales con el fin de rebajar la tensión ambiental.

El bloque concluyó con la exhibición de la propia Emma García sometida al filtro de la inteligencia artificial. En su caso, la herramienta tecnológica le adjudicó un corte de pelo corto bicolor, combinando los tonos rubio y negro, emulando el estilo clásico de la cantante Mónica Naranjo. La presentadora valoró con sobriedad su simulación digital afirmando: «Me veo fea no, lo siguiente». Esta polémica tecnológica se produce apenas dos jornadas después de que el espacio De Viernes contase en su plató con el testimonio de Raquel Mosquera, quien acudió para desacreditar nuevamente el contenido de la docuserie de Rocío Carrasco.