La adquisición de una vivienda por parte de Juls Janeiro el pasado mes de junio situó a la joven de 23 años en el foco mediático, al acceder a la propiedad de un inmueble ubicado en el barrio de Valdebebas, en Madrid, valorado en 600.000 euros. Sin embargo, recientes informaciones patrimoniales han aportado un dato desconocido hasta la fecha sobre la titularidad del inmueble, modificando los términos en los que se había dado a conocer la transacción inmobiliaria.

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Según ha informado el periodista Luis Pliego, la joven posee únicamente el 25% de la vivienda a su nombre. El 75% restante de la propiedad pertenece a su padre, el torero Jesulín de Ubrique. Con base en este reparto de la titularidad, en el supuesto de que Juls Janeiro haya realizado una aportación económica a la compra, habría abonado aproximadamente 150.000 euros, mientras que el diestro habría asumido los 450.000 euros correspondientes al porcentaje mayoritario.

Financiación sin hipoteca y origen de los fondos de la adquisición

Desde que se hizo pública la adquisición de la vivienda, Juls Janeiro ha manifestado públicamente ante las cámaras que afrontó el pago del piso mediante los fondos obtenidos tras ganar una demanda judicial interpuesta contra Mediaset España. Por dicha resolución judicial, la joven percibió una cantidad cercana a los 220.000 euros, cifra que resultaría suficiente para cubrir los 150.000 euros equivalentes a su 25% de la propiedad, siempre que se haya efectuado dicho abono por su parte.

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Respecto a la modalidad en la que se formalizó la transacción económica, el periodista Luis Pliego ha señalado en el programa El verano se mueve que la propiedad no cuenta con cargas hipotecarias y que el pago de la totalidad del inmueble se realizó al contado.

Asimismo, la estructura de la propiedad conlleva implicaciones en el ámbito sucesorio futuro. Al pertenecer el 75% del inmueble a Jesulín de Ubrique, esta fracción formaría parte del caudal hereditario del torero. En este sentido, Pliego ha expuesto que, al tener el diestro cuatro hijos, la distribución testamentaria ordinaria podría implicar la partición de dicho porcentaje, señalando que una cuarta parte de esa fracción correspondería a su primogénita, Andrea Janeiro.

Las características de la vivienda y la urbanización en Valdebebas

El inmueble se encuentra localizado en la zona residencial de Valdebebas, un entorno que cuenta con diversos servicios e infraestructuras. Los detalles relativos a la urbanización y a la vivienda fueron expuestos inicialmente por el periodista Kike Calleja, quien detalló la presencia de establecimientos de restauración, superficies comerciales y centros sanitarios en las inmediaciones del complejo.

La urbanización en la que se sitúa la residencia dispone de zonas comunes que incluyen piscina, dos pistas de pádel, trastero, garaje, gimnasio equipado, espacio de trabajo compartido (coworking) y un gastrobar comunitario destinado a celebraciones de los residentes. Aunque no se ha concretado si el inmueble adquirido dispone de uno, dos o tres dormitorios, las viviendas de menor tamaño en dicha promoción se comercializan a partir de medio millón de euros.

Con su traslado a este enclave madrileño, Juls Janeiro ha pasado a residir en la misma área geográfica donde se ubican otras figuras públicas como Raúl Asencio, Sergio Ramos, Jorge Fernández, María Jesús Ruiz o Violeta Mangriñán.