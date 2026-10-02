En el capítulo de La Promesa emitido hoy, viernes 2 de octubre de 2026, Martina da un paso hacia el matrimonio con Jacobo mientras Ciro encarga a Lorenzo que investigue la relación entre Manuel y Julieta.

Lee tambien: Sueños de Libertad: avance del capítulo de hoy, viernes 2 de octubre de 2026

Qué pasará hoy en La Promesa

Según el avance del episodio, Martina está dispuesta a casarse con Jacobo. La decisión sitúa a la protagonista en un punto de no retorno: la boda deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en un objetivo inmediato dentro de la trama.

Ciro presiona para que Lorenzo descubra lo que pasa entre Manuel y Julieta. Ese hilo abierto puede convertir un secreto privado en una herramienta de presión que altere alianzas y equilibrios en el palacio.

Lee tambien: Valle Salvaje: avance del capítulo de hoy, viernes 2 de octubre de 2026

El capítulo combina una apuesta personal y un movimiento estratégico: la determinación de Martina por formalizar su relación con Jacobo frente a la búsqueda de información promovida por Ciro. El choque entre ambas líneas mantiene la tensión habitual de la serie y plantea cómo un avance afectivo puede actuar, a la vez, como detonante de conflictos posteriores.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25 (hora peninsular).

En Ceuta, el episodio de esta tarde se presenta con dos frentes que marcarán los próximos capítulos: si el compromiso de Martina con Jacobo sigue adelante sin obstáculos y qué información logrará extraer Lorenzo sobre Manuel y Julieta, tal y como plantea Ciro en el avance.

Te puede interesar