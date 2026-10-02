Este viernes, 2 de octubre de 2026, ‘Valle Salvaje’ emite en La 1 a las 16:30; según el avance publicado en RTVE, el episodio intensifica tensiones familiares, problemas económicos y decisiones que condicionan el futuro de varios personajes.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

La jornada arranca con Manuela elevando la confrontación. El avance indica que la mujer “se regodea”, un gesto que destaca su actitud más calculada dentro del conflicto.

El choque también afecta a Alejo, cuya situación se complica a medida que aparecen “nuevas piezas de la historia de Bárbara”, según RTVE. Eso reduce su margen de maniobra y sitúa a Alejo en una posición más vulnerable frente al resto de personajes. La acumulación de revelaciones hace que sus opciones de reacción se estrechen y que la trama avance hacia decisiones con consecuencias inmediatas.

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Luisa queda igualmente implicada en un conflicto que alcanza “un nuevo punto de ebullición” junto a Manuela y Alejo.

José Luis “volverá a poner a su hijo contra las cuerdas” con una acusación vinculada a Adriana, según el avance.

El capítulo añade además un componente económico: Mercedes sigue atrapada por una deuda que, según RTVE, amenaza con tener consecuencias “mucho más graves de lo que imaginaba”. La presión financiera se presenta como un motor de conflicto capaz de condicionar decisiones personales. Ese hilo argumental conecta con el resto de tensiones y puede modificar las relaciones dentro del grupo.

Cuando la situación parezca sin salida, Victoria tomará una decisión que deja “una importante incógnita en el aire”, según el avance.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

‘Valle Salvaje’ se emite en La 1 / TVE, en el horario habitual de las 16:30.

Para los ceutíes que siguen la serie desde la ciudad, esta franja permite engancharse a la trama por la tarde; el avance citado fue publicado por RTVE.

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