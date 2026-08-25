Este martes 25 de agosto de 2026, Sueños de Libertad (Antena 3) emite un capítulo en el que Pablo sufre un preocupante empeoramiento que condiciona la semana de Perfumerías De la Reina.

Según el avance de prensa oficial de Antena 3, la salud de Pablo actúa como detonante de la trama: su empeoramiento mantiene en vilo a la familia y condiciona decisiones personales y empresariales. La ficción, ambientada en la Toledo de los años 50, conecta ese conflicto médico con viejas rencillas y herencias emocionales que resurgen en varios personajes.

En el ámbito empresarial, Gabriel sigue tomando decisiones que dividen a la compañía y agravan la inestabilidad en Perfumerías De la Reina.

Begoña deberá enfrentarse a sentimientos que creía enterrados, lo que promete un conflicto íntimo de gran intensidad en un momento ya delicado para la familia. Al mismo tiempo, el avance señala un choque renovado entre Marta y Bianca, con Fina en el centro de la disputa: esa fricción tiene potencial para modificar alianzas y el equilibrio interno del clan perfumero, tanto en lo personal como en lo corporativo.

Los capítulos del 632 al 636 conforman una semana (del lunes 24 al viernes 28 de agosto) cargada de giros dramáticos. Este martes 25 conviven el empeoramiento de Pablo, la crisis empresarial y los choques personales; varias tramas pueden resolverse o complicarse de forma decisiva.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Si quieres seguir la entrega de hoy, 25 de agosto de 2026, sintoniza la sobremesa para ver cómo evolucionan las tramas de salud, sentimientos y poder en la familia perfumera.

El capítulo concentra elementos con capacidad real para alterar relaciones y el futuro de Perfumerías De la Reina.

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