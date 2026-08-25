La portavoz del Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados y coordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha exigido una respuesta estatal de «acogida contundente y veloz» por parte del Ejecutivo de coalición —del que forma parte su espacio político— tras el transcurso de 26 días desde la entrada de cerca de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta. Durante una entrevista concedida este martes a Radio Nacional de España (RNE), Barbero ha recalcado que «la acogida es una obligación» en el marco del respeto a los derechos humanos y del cumplimiento del derecho internacional.

Ante la decisión de activar un mando único para la gestión de la crisis, la dirigente parlamentaria ha evitado precisar si la petición partió de la formación minoritaria del Gobierno, si bien ha valorado favorablemente el anuncio. Barbero ha defendido que el objetivo prioritario debe centrarse en «poner la seguridad de la gente por delante», al tiempo que ha criticado el «chantaje» político ejercido a su juicio por el Partido Popular y Vox. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad institucional de las comunidades autónomas gobernadas por la oposición para evitar que bloqueen el traslado solidario de menores migrantes hacia la península.

Por otro lado, la portavoz de Sumar ha situado el origen estructural del conflicto en la política europea de externalización de fronteras y en el papel desempeñado por las autoridades de Rabat. Barbero ha argumentado que Marruecos «ha demostrado que no es un socio fiable» y ha urgido a las instituciones comunitarias a poner fin a la delegación de los controles fronterizos en países donde no se garantizan los derechos fundamentales, señalando la crisis vivida en Ceuta como un exponente de esta problemática.