Este martes 25 de agosto de 2026, Valle Salvaje (La 1 / TVE) llega con un avance centrado en secretos que salen a la luz y decisiones que pueden cambiar tramas.

Según el avance de prensa de la cadena, la semana de emisión marca un punto de inflexión: la trama pivota sobre dos ejes claros —revelaciones que obligan a reaccionar y el cierre de una venganza que deja consecuencias abiertas— y estas dinámicas se encadenan en varios capítulos. El extracto disponible menciona directamente el desenlace de secretos familiares: la verdad sobre el hijo de Adriana y la hija de Rosalía salen a la luz. También se apunta que José Luis reacciona “de inmediato” ante Dámaso y que Rafael toma una decisión que podría alterar su situación. El avance corresponde al bloque semanal y referencia un capítulo concreto dentro de esos días, por lo que no todo lo citado puede atribuirse con certeza al martes 25.

La tensión entre “justicia” y “venganza” se acentúa: cada verdad reordena alianzas y acelera conflictos ya latentes.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: martes, 25 de agosto de 2026

Si hoy toca capítulo, toca tensión: en Valle Salvaje las explicaciones no llegan en paz. Asturias recuerda que cada secreto tiene su precio.

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